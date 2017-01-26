Войны за историю Украины и Польши грозят Киеву катастрофой – Foreign Policy

Как отмечается, сегодня правительства Польши и Украины по-прежнему объединены своим противодействием Москве, но националистический популизм играет в обеих странах

С 2014 года, когда Украина начала воевать против россиян и их "доверенных лиц", которые лучше оснащены и лучше финансируются, чем украинцы, она отчаянно ищет героев, способных вдохновить страну. Но, как минимум, один из героев, Степан Бандера, стал угрозой для партнерства Украины с Польшей. пишет в своей статье в Foreign Policy журналист Иэн Бейтсон, передает Inopressa.

На Украине Бандеру вспоминают преимущественно как основателя националистических организаций, поясняет автор. "После того, как российская пропаганда попыталась умалить революцию Майдана, которая свергла президента Януковича, объявляя ее исключительно протестом ультраправых, украинцы принялись использовать Бандеру в качестве символа, чтобы троллить Кремль, и его популярность в стране продолжает достигать новых высот", – говорится в статье.

Однако в Польше "поляки самых разных политических убеждений помнят Бандеру в основном потому, что он сотрудничал с нацистами, а его последователи истребляли мирное население Польши", пишет автор.

В последние месяцы украинские и польские дипломаты спешно пытаются предотвратить разрыв отношений. Но в обеих странах национализм крепнет.

По мнению автора, сейчас Украине никак не следует ссориться с Польшей, поскольку большинство европейских держав поглощены своими внутренними треволнениями, а США при Дональде Трампе, возможно, возьмут курс на сближение с Москвой.

"Сегодня правительства Польши и Украины по-прежнему объединены своим противодействием Москве, но националистический популизм играет в обеих странах все более разрушительную роль", – говорится в статье.

"Полякам было очень трудно это понять после того, как Польша сделалась одним из главных сторонников украинской революции", – заметил Лукаш Ясина (Polish Institute of International Affairs), подразумевая прославление украинцев, причастных к убийствам поляков.

В июле прошлого года польский Сейм нанес ответный удар. "Обе палаты впервые приняли декларации, в которых убийство десятков тысяч мирных граждан Польши, совершенное Организацией украинских националистов Бандеры на Волыни, официально объявлено геноцидом", – пишет автор. Незадолго до этого власти Киева переименовали Московский проспект в проспект Бандеры.

Политики и эксперты опасаются, что Украина не сознает, как сильно отталкивает от себя Польшу.

Как известно, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Украина и Польша должны выработать общее видение Волынской трагедии и исторической роли УПА.

"Из этой ситуации (разная трактовка ОУН-УПА и Волынской трагедии в Украине и Польше. – Ред.) можно выйти через совместные действия вроде создания института Яд Вашем (официальный мемориал в Иерусалиме, посвященный жертвам Холокоста и основан 1953 года. – Ред.) или чего-то подобного польско-немецкому примирению", – отметил министр.

По мнению Ващиковского, важным моментом в решении этого трудного вопроса в двусторонних отношениях является, прежде всего, образование.