Все зависит от ее поведения: Пенс рассказал, когда будет решен вопрос санкций США против РФ

Сегодня, 21:02

По его словам, решение будет принято "в ближайшие месяцы"

Пенс рассказал, когда будет решен вопрос санкций США против РФ, фото sharij.net
Пенс рассказал, когда будет решен вопрос санкций США против РФ, фото sharij.net

Вопрос об отмене санкций против России будет зависеть от поведения Москвы.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью ABC News.

"Это вопрос, который будет решен в ближайшие месяцы", – ответил Пенс на вопрос, будут ли сохранены санкции в отношении России, пока она нарушает соглашение о прекращении огня в Украине.

"Это просто все зависит ... от того, увидим ли мы изменения в отношении России и будет ли возможность работать на общих интересах", а именно бороться с ИГИЛ, добавил Пенс.

По его словам, решение будет принято "в ближайшие месяцы".

"В России есть общий (с США – ред.) интерес в противостоянии радикальному исламскому терроризму и особенно ИГИЛ, и если у нас есть возможность работать вместе, я думаю, что президент ищет возможности для восстановления отношений (с Россией – ред.)", – сказал он.

Как отмечает ABC News, такого рода сотрудничество с Путиным может столкнуться с бешеным сопротивлением, даже со стороны членов партии президента. В частности, сенатор Джон Маккейн от штата Аризона является одним из тех, кто выступает против такого партнерства из-за действий России в Сирии, в том числе нападения на поддерживаемых США повстанцев, а также из-за поддержки режима сирийского президента Башара аль-Асада.

Как сообщалось, по данным источников Bloomberg, Европейский Союз продолжит экономические санкции против России, в первую очередь в части замораживания активов бизнесменов, близких к президенту РФ Владимиру Путину, несмотря на стремление США улучшить российско-американские отношения.
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