Встреча президентов поставит точку в стратегии США по Украине – Чалый

Сегодня, 19:50

Президент Трамп держит фокус на вопросе о том, как возвращать четкий мировой порядок в Европе

По словам Валерия Чалого, на сегодня еще запланирована встреча Порошенко с Тиллерсоном Фото: Facebook/Чалый
По словам Валерия Чалого, на сегодня еще запланирована встреча Порошенко с Тиллерсоном Фото: Facebook/Чалый

Встреча президентов Украины и США поставит точку в выработке стратегии США не только по отношению к Украине, а и по отношению к региону в целом. Об этом, комментируя переговоры Петра Порошенко с Дональдом Трампом, рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "112 Украина". 

По его словам, встреча в Белом доме длилась полчаса. "Буквально сейчас мы с президентом отправляемся в Пентагон. Еще планируется встреча с госсекретарем Тиллерсоном. То есть, это абсолютно успешный визит президента Украины, своевременный и наполненный содержанием. Очевидно, что все рассказывать со встречи в Овальном кабинете, где я присутствовал, видимо, было бы неуместно. Но я могу сказать такие детали. Во-первых, поддержка была высказана и президенты в деталях обсудили очень важные для обеих стран вопросы", – рассказал посол Украины в США.

Во-вторых, по словам Валерия Чалого, президент представил конкретные материалы, карты, снимки и т.д. "То есть, это говорит о том, что президент Трамп видит и держит фокус на этом вопросе и о мире в первую очередь, о том, как возвращать четкий мировой порядок в Европе. В частности, и это главное для нас, поддержка нашей страны в противодействии России. И я могу сказать, что звучали слова "Крым", что очень важно для нас. Звучали вопросы нашего взаимодействия в военно-технической сфере", – заявил Чалый.

Напомним, президенты Украины и США во время встречи в Белом доме детально обсудили шаги, которые будут сделаны накануне визита Дональда Трампа в Европу на саммит G20. 
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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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