Вступление Украины в НАТО: мифы о перспективе и суровая реальность без членства

Вопрос о вступлении Украины в ряды Североатлантического Альянса снова вернулся в повестку дня. В интервью одной из немецких газет Петр Порошенко заявил, что готов провести референдум о присоединении Украины к НАТО. Это не первое подобное заявление президента за последние два с половиной года. Ранее Порошенко неоднократно говорил о референдуме, но лет так через 6-7 после того, как Украина выполнит все необходимые критерии, а армия вплотную приблизится к стандартам НАТО. После трагических событий в Авдеевке и обострения боевых действий по всей линии фронта Порошенко вновь заговорил о референдуме, по словам экспертов, чтобы надавить на западных партнеров. В первую очередьна США, ведь эскалация на Донбассе началась сразу после телефонного разговора Трампа с Путиным. В России поспешили заявить, что резкое обострение боевых действий – лишний повод для возобновления диалога России с США. В Америке тем временем ограничились сухим заявлением с призывом к "скорейшему прекращению боевых действий". Понятно, что в НАТО Украину пока не ждут. Киев даже не получил План действий по членству (ПДЧ) с перечнем критериев, которые нужно выполнить, чтобы вступить в Альянс. Да и по уставу альянса страну, которая имеет нерешенные территориальные споры и конфликты, в НАТО не возьмут. Но как элемент давления на Запад вопрос референдума можно использовать, если вдруг украинский вопрос (войну на Донбассе и аннексию Крыма) попытаются решить без Украины.

Еще до известного Бухарестского саммита НАТО, где Украине и Грузии отказали в ПДЧ, у Киева были достаточно неплохие отношения с Альянсом. Украина поддержала операции НАТО на Балканах, в Киеве открылся первый в Восточной Европе Центр информации и документации НАТО и офис миссии НАТО после подписания Хартии об особом партнерстве и сотрудничестве. Позже тогдашний президент Леонид Кучма подписал Программу сотрудничества до 2001 года, который в 2002 году сменил План действий НАТО-Украина. И хоть в 2004 году, чтобы успокоить Россию, Кучма подписал указ о том, что целью Украины больше не является членство в НАТО, пришедший ему на смену Виктор Ющенко в 2005 году, вернул в военную доктрину упоминание членства Украины в ЕС и НАТО. Правда, социология тогда была не радужная: по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС в феврале 2005 года, 45% украинцев высказались против вступления Украины в НАТО.

Фото пресс-службы президента

Отношение украинцев к Альянсу не изменилось и накануне саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Тогда против вступления Украины в ряды Альянса были 55,5% ("за" высказались лишь 17,8%). И западные партнеры Киева успешно воспользовались этими цифрами, заявив,

зачем же вам ПДЧ, если украинцы не хотят в НАТО. А вот по неофициальным данным против выступили Германия и Франция по предварительным договоренностям с Россией.

По данным последнего соцопроса за декабрь 2016 года больше 47,2% украинцев поддерживают интеграцию в НАТО ("против" – 33,6% опрошенных). При таком уровне поддержки Украина уже может претендовать на членство в Северо-Атлантическом Альянсе. И, по словам Петра Порошенко, это решение украинцы будут принимать на референдуме.

Фото пресс-службы президента

Хронология заявлений президента Порошенко о вступлении Украины в НАТО

17 мая 2014 года на брифинге в Кривом Роге:

"Такой референдум не обеспечит единства на данном этапе, поэтому его проведение сейчас совсем нецелесообразно. Референдум окончательно расколет страну".

23 ноября 2014 года на пресс-конференции с президентом Литвы:

"Решение о вступлении или невступлении Украины в НАТО – это исключительно компетенция украинского народа. Нами наработано, минимум 6 лет напряженной работы, для того, чтобы страна соответствовала критериям как по поводу вступления в Евросоюз, так и критериям НАТО. И только тогда украинский народ на референдуме будет иметь возможность определиться относительно вступления или не вступления".

23 апреля 2015 года во время визита во Францию:

"Вопрос о присоединении Украины к НАТО является фундаментальным, я организую референдум, решение примет народ".

30 июня 2015 года в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera:

"Время еще не пришло. Чтобы присоединиться к НАТО, мы должны отвечать ряду требований. Мы работаем над реформами внутри страны. Это будет долгий процесс: это займет не менее 6-7 лет. Когда мы будем готовы, мы будем созывать референдум, чтобы спросить народ Украины, должны ли мы входить в НАТО или нет".

5 сентября 2015 года в интервью "Голос Америки":

"Соответствовать критериям НАТО, то же самое, что соответствовать критериям членства в ЕС. Они совпадают на 98%. НАТО – самый эффективный механизм безопасности в мире после Совета безопасности ООН. И будет ли сейчас членство в НАТО проголосовано, чтобы пригласить Украину? Нет. И мы полностью это понимаем. Вопрос попросту был бы провокационным. Украина просила членства? Нет".

22 сентября 2015 года на заседании СНБО:

"Когда мы создадим все условия через реформирование страны для соответствия Украины критериям для членства в НАТО, мной будет принято решение о проведении всенародного референдума, и таким образом будет зафиксирована воля украинского народа".

9 июля 2016 года на пресс-конференции с генсеком НАТО:

"Мы считаем, что в настоящее время мы должны осуществить реформы, и мы их проводим. И после этого украинский народ решит, что ему делать"

2 февраля 2017 года в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost:

"Четыре года назад лишь 16% украинцев поддерживали членство Украины в НАТО. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе".

Фото пресс-службы президента

По словам директора фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирины Бекешкиной, в случае проведения референдума о членстве Украины в НАТО, он будет выигран. "Это однозначно, потому что после агрессии России отношение к НАТО резко изменилось. Раньше большинство населения было против членства, причем с большим счетом против по всем регионам, даже в западном регионе мысли делились пополам и отдавали предпочтение нейтральному статусу. Это было в 2012-2013 годах. После этого мнение абсолютно поменялось и сейчас почти половина населения за членство в НАТО. Против, по разным опросам где-то 30-35%. Но если говорить о референдуме по нашим последними данными где-то более 70% проголосуют "за". Это не от всего населения, а от тех, кто придет на референдум. Потому что сторонники членства в НАТО придут на референдум, а те, кто против, в большинстве нет. То есть, очевидно, что этот референдум будет выигран с хорошим счетом. У Порошенко эти данные знают, они же не закрытые", – сказала "Сегодня.ua" Бекешкина.



Но стоит отдавать себе отчет в том, что проведение такого референдума сейчас бессмысленно. Во-первых, в НАТО нас никто не ждет. Самое яркое заявление, подтверждающее это, в 2015 году сделал тогдашний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: "Украина, несомненно, не сможет стать членом ЕС в следующие 20-25 лет, и членом НАТО тоже".

Позже уже на саммите НАТО в Варшаве, где украинскую делегацию представлял Петр Порошенко, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Президент Порошенко очень четко заявил на нашей встрече, что вопрос членства не стоит на повестке дня. Сейчас главное – как может Украина соответствовать стандартам НАТО, как она может проводить реформы, и как мы можем увеличивать оперативное взаимодействие между силами Украины и силами НАТО".

Во-вторых, страну, у которой есть нерешенные территориальные споры и конфликты в НАТО не возьмут – устав запрещает.

В-третьих, наша армия еще не достигла натовских стандартов, чтобы претендовать на членство. Как уже ранее писал "Сегодня.ua", на прошлогоднем саммите НАТО в Варшаве Украина представила новый Стратегический оборонный бюллетень – пошаговый план реформирования украинской армии до 2020 года. Тогда замминистра обороны Украины Игорь Долгов сказал "Сегодня.ua", что этот документ можно считать своего рода Планом действий по членству.

Но, в-четвертых, ПДЧ со времен Бухарестского саммита мы так и не получили. А такой документ с четким перечнем требований для членства предоставляют всем странам, которые официально подали заявку на членство после проведения референдума. Как это было с Планом действий по визовой либерализации, где ЕС прописал условия для отмены виз для украинцев.

По мнению профессора политологии в Ратгерском университете в Ньюарке (Нью-Джерси) Александра Мотыля, делая заявления о референдуме по НАТО, Порошенко старается оказать определенное морально-политическое давление на Трампа, который ставит под сомнение финансирование Альянса. "В этом контексте Порошенко будет действовать также, как Трамп и выполнять волю своего народа, который хочет членства в НАТО. Таким образом, оба президента имеют тот же интерес – представлять свой народ. В то же время Порошенко хорошо понимает, что шансы на членство нулевые, потому что никто в НАТО не хочет защищать Украину (как и любую другую восточноевропейскую страну-члена НАТО). Но позитивный референдум или даже перспектива такого референдума усиливает его позиции виз-а-виз Запада: хочет членства не он, а суверенный народ, которому сложнее отказать и чьи надежды и опасения надо как-то удовлетворить. Может увеличением экономической помощи? Может поставками оружия? Может неотзывом санкций?", – сказал "Сегодня.ua" Александр Мотыль.



Его мнение разделяет и Ирина Бекешкина: "Во-первых, по уставу, если есть территориальный конфликт, претензии, уже не говоря о войне, то такую страну не принимают. Во-вторых, нужен консенсус – решение принимается консенсусом в НАТО. И что все страны проголосуют "за", даже если они изменят устав… Очевидно, что это (заявление Порошенко о проведении референдума – Авт.) имеет характер определенного давления на наших западных партнеров, чтобы показать, что украинское население "за" НАТО, а значит сотрудничество с НАТО нужно максимально расширять".