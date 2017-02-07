Введение военного положения спровоцирует Путина объявить войну – Геращенко

Сегодня, 14:26

Депутат отметил, что на территории проведения военной операции было бы целесообразно объявить режим чрезвычайного положения

Антон Геращенко. Фото: AFP
Антон Геращенко. Фото: AFP

Введение военного положения повлечет заявление России об объявлении Украине войны. Об этом в эфире "112 Украина" заявил народный депутат Украины Антон Геращенко.

"Если ввести военное положение, Путин заявит, что Украина объявила России войну. Я за то, чтобы объявить военное положение, но при условии, что у нас будет больше танков, пушек, денег на оборудование. Если этого не произойдет, то называть это военным положением без изменения материально-технической стороны смысла нет ", – сказал Геращенко.

Зато депутат отметил, что на территории проведения военной операции было бы целесообразно объявить режим чрезвычайного положения.

"Есть другой юридический путь – объявить чрезвычайное положение на оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий территориях. Это обоснованно и разумно. Фактически там чрезвычайное положение с весны 2014 года. Что касается спекуляции по поводу "военного положения", повторяю, название "военное положение" нам не поможет получить больше танков, пушек и денег в бюджет ", – отметил он.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что военное положение может быть введено в случае ухудшения ситуации на фронте. Он отметил, что некоторые страны, находящиеся в состоянии войны, могут обходиться и без военного положения.

"Состояние войны, введение военного положения, российская агрессия – это разные понятия. Агрессия РФ уже является вопросом гораздо большим, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только военными средствами, но по определению всеми средствами: и военными, и гибридными", – заявил Климкин.

Напомним, 3 февраля замглавы АП Константин Елисеев заявил, что вопрос введения военного положения пока не обсуждается.
россия, Украина, Путин, геращенко, военное положение

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УНН

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