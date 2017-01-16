Яценюк: Байден – один из самых преданных друзей Украины

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк назвал вице-президента США Джозефа Байдена одним из самых выдающихся государственных деятелей в истории США и большим другом Украины. Об этом он написал в Facebook.

Политик назвал Байдена одним из самых преданных друзей Украины в американской истории.

"Джозеф Робинетт Байден-младший относится к числу самых выдающихся государственных деятелей Соединенных Штатов всех времен. Джозеф Байден – один из самых преданных друзей Украины в американской истории. Он понимает Украину. Осознает большое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашу верность свободе и чувствует ту несправедливость, совершилось против нас на протяжении веков", – написал Яценюк.

Он отметил, что всегда будет ценить помощь Байдена Украине в критические времена.

"Правительство Украины, которое я имел честь возглавлять, всегда будет помнить о поддержке Байдена и его преданной команды в критические и сложные времена испытаний. Я всегда буду благодарен тебе за дружбу, дорогой Джо. Остается еще много работы. Продолжаем работать", – добавил политик.

Напомним, сегодня Джо Байден прилетел в Украину и провел встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.

Отметим, что это последняя встреча американского политика с украинскими политическими лидерами в качестве вице-президента США, так как 20 января заканчивается срок его пребывания на занимаемой должности.

В свою очередь Джо Байден обратился к украинскому народу. Вице-президент США призвал народ Украины выполнять свой общественный долг и продолжать подталкивать страну к реформам.