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Яценюк: Байден – один из самых преданных друзей Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7886/38_main.1484568024.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/38_tn.1484568024.jpg Политика Американский политик является одним из самых преданных друзей Украины в американской истории, считает Яценюк

Яценюк: Байден – один из самых преданных друзей Украины

Сегодня, 14:00

Американский политик является одним из самых преданных друзей Украины в американской истории, считает Яценюк

Байден и Яценюк. Фото: AFP
Байден и Яценюк. Фото: AFP

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк назвал вице-президента США Джозефа Байдена одним из самых выдающихся государственных деятелей в истории США и большим другом Украины. Об этом он написал в Facebook.

Политик назвал Байдена одним из самых преданных друзей Украины в американской истории.

"Джозеф Робинетт Байден-младший относится к числу самых выдающихся государственных деятелей Соединенных Штатов всех времен. Джозеф Байден – один из самых преданных друзей Украины в американской истории. Он понимает Украину. Осознает большое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашу верность свободе и чувствует ту несправедливость, совершилось против нас на протяжении веков", – написал Яценюк.

Он отметил, что всегда будет ценить помощь Байдена Украине в критические времена.

"Правительство Украины, которое я имел честь возглавлять, всегда будет помнить о поддержке Байдена и его преданной команды в критические и сложные времена испытаний. Я всегда буду благодарен тебе за дружбу, дорогой Джо. Остается еще много работы. Продолжаем работать", – добавил политик.

Напомним, сегодня Джо Байден прилетел в Украину и провел встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом  Петром Порошенко.

Отметим, что это последняя встреча американского политика с украинскими политическими лидерами в качестве вице-президента США, так как 20 января заканчивается срок его пребывания на занимаемой должности.

В свою очередь Джо Байден обратился к украинскому народу. Вице-президент США призвал народ Украины выполнять свой общественный долг и продолжать подталкивать страну к реформам.
США, яценюк, Байден, вице-президент, политик

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Источник:

"Сегодня"

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