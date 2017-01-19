Янукович хочет инициировать международное расследование по делу Майдана

Экс-президент считает, что ГПУ за три года не предоставила ни одного доказательства его вины в расстреле Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукокович собирается предоставить новые сведение украинскому следствию по делу о преступлениях на Майдане, а также намерен инициировать по данному вопросу международное расследование, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что за три года Генпрокуратура не представила обществу ни единого доказательства его вины в гибели людей на Майдане.

На вопрос, почему он не хочет предоставить доказательства украинскому следствию, беглый экс-президент ответил, что речь идет о новых сведениях.

"Мы собираемся передать ряд документов украинским правоохранительным органам, но ключевые свидетели волнуются о своей безопасности и не готовы дать показания украинскому следствию. Поскольку за три года украинское следствие не решилось дать правдивого ответа на вопрос, кто расстреливал людей, я обращусь к международным организациям и иностранным государствам с требованием провести международное независимое расследование этой трагедии", – заявил Янукович.

Напомним, что Янукович сбежал из Киева в ночь на 22 февраля 2014 года и вскоре окончательно покинул Украину. Правоохранители подозревают Януковича в причастности к массовым убийствам митингующих во время Евромайдана, госизменене, злоупотреблении властью и ряде других преступлений.