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Янукович отреагировал на обнародование его письма Путину http://www.segodnya.ua/img/article/7898/4_main.1484828271.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/4_tn.1484828271.jpg Политика Экс-президент считает, что шумиха вокруг письма связана с приближением годовщины расстрела майдановцев

Янукович отреагировал на обнародование его письма Путину

Сегодня, 14:18

Экс-президент считает, что шумиха вокруг письма связана с приближением годовщины расстрела майдановцев

Виктор Янукович. Фото: ТАСС
Виктор Янукович. Фото: ТАСС

Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что нет ничего сенсационного в появлении его письма президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о введении российских войск в Украину в 2014 году, так как оно находится в открытом доступе, передает РИА Новости.

Беглый экс-президент считает, что шумиха с его письмом Путину поднята в связи с приближением годовщины расстрела майдановцев в феврале 2014 года.

"Это письмо находится в открытом доступе на странице ООН уже почти три года, а Генеральная прокуратура решила сделать из него сенсацию лишь сейчас. И я знаю, почему. Близится годовщина трагических событий на Майдане февраля 2014 года", – рассказал Янукович.

Напомним, вчера, 18 января, Секретариат ООН предоставил Киеву фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины. По словам генпрокурора Юрия Луценко, все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.
Янукович, Путин, письмо, экс-президент

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