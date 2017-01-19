Янукович отреагировал на обнародование его письма Путину
Экс-президент считает, что шумиха вокруг письма связана с приближением годовщины расстрела майдановцев
Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что нет ничего сенсационного в появлении его письма президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о введении российских войск в Украину в 2014 году, так как оно находится в открытом доступе, передает РИА Новости.
Беглый экс-президент считает, что шумиха с его письмом Путину поднята в связи с приближением годовщины расстрела майдановцев в феврале 2014 года.
"Это письмо находится в открытом доступе на странице ООН уже почти три года, а Генеральная прокуратура решила сделать из него сенсацию лишь сейчас. И я знаю, почему. Близится годовщина трагических событий на Майдане февраля 2014 года", – рассказал Янукович.
Напомним, вчера, 18 января, Секретариат ООН предоставил Киеву фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины. По словам генпрокурора Юрия Луценко, все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.
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