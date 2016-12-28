Япония стала единственной страной Азии, которая ввела санкции против РФ из-за Украины – посол

Дипломат также отметил, что недавно Япония поддержала резолюцию ООН по ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, как страна-соавтор этого документа

Посол Японии в Украине Шигеки Суми заявляет, что его страна стала единственной страной в Азии, которая ввела санкции против России за оккупацию Крыма и войну на Донбассе. Об этом говорится в его приветственном слове по случаю 25-летия признания Японией независимости Украины и украинской государственности.

"Я искренне рад развитию отношений между Украиной и Японией за эти 25 лет. Особенно за последние три года, после событий на Майдане, отношения между Украиной и Японией стремительно развиваются", – сказал Суми.

Он напомнил, что впервые за историю дипломатических отношений между государствами состоялся визит премьер-министра Японии Шиндзо Абэ в Украину в 2015 году, а также визит президента Украины Петра Порошенко в Японию в 2016 году.

В результате этого оживились визиты других высокопоставленных лиц обоих государств.

"Кроме этого, учитывая аннексию Россией Крыма и ситуацию на Донбассе, Япония, по принципу непризнания изменения статуса-кво применением силовых методов, стала единственным государством в Азии, которое ввело санкции против Российской Федерации", – подчеркнул посол.

Дипломат отметил, что недавно Япония поддержала резолюцию ООН по ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, как страна-соавтор этого документа.

"Дополнительно, с целью урегулирования ситуации в Крыму и на Донбассе, Япония сосредотачивает усилия для оказания помощи внутренне перемещенным лицам и восстановления Донбасса при посредничестве международных организаций. И хоть она не является страной-членом ОБСЕ, однако, вносит финансовый вклад в бюджет организации и отправила наблюдателя в Специальную мониторинговую миссию (СММ) в Украине. Для Японии важным приоритетом является поддержка в проведении реформ в Украине в таких отраслях, как финансовая, здравоохранение, борьба с коррупцией и развитие стабильной демократии", – заявил Суми.

Также дипломат сказал, что в 2016 году Япония председательствовала в группе "Большой семерки" (G7), а в 2015 году была создана "Группа поддержки", которая состоит из послов стран G7 в Украине.

"Япония, как член "Большой семерки", и в дальнейшем будет продолжать поддерживать Украину в осуществлении реформ", – подчеркнул посол.

Как сообщалось, в начале декабря президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с которым обсудили вопросы российской агрессии и сохранение санкций против РФ.