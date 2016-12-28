Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Япония стала единственной страной Азии, которая ввела санкции против РФ из-за Украины – посол http://www.segodnya.ua/img/article/7839/61_main.1482931904.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/61_tn.1482931904.jpg Политика Дипломат также отметил, что недавно Япония поддержала резолюцию ООН по ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, как страна-соавтор этого документа

Япония стала единственной страной Азии, которая ввела санкции против РФ из-за Украины – посол

Сегодня, 15:26

Дипломат также отметил, что недавно Япония поддержала резолюцию ООН по ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, как страна-соавтор этого документа

Япония поддерживает Украину. Фото из открытых источников
Япония поддерживает Украину. Фото из открытых источников

Посол Японии в Украине Шигеки Суми заявляет, что его страна стала единственной страной в Азии, которая ввела санкции против России за оккупацию Крыма и войну на Донбассе. Об этом говорится в его приветственном слове по случаю 25-летия признания Японией независимости Украины и украинской государственности.

"Я искренне рад развитию отношений между Украиной и Японией за эти 25 лет. Особенно за последние три года, после событий на Майдане, отношения между Украиной и Японией стремительно развиваются", – сказал Суми.

Он напомнил, что впервые за историю дипломатических отношений между государствами состоялся визит премьер-министра Японии Шиндзо Абэ в Украину в 2015 году, а также визит президента Украины Петра Порошенко в Японию в 2016 году.

В результате этого оживились визиты других высокопоставленных лиц обоих государств.

"Кроме этого, учитывая аннексию Россией Крыма и ситуацию на Донбассе, Япония, по принципу непризнания изменения статуса-кво применением силовых методов, стала единственным государством в Азии, которое ввело санкции против Российской Федерации", – подчеркнул посол.

Дипломат отметил, что недавно Япония поддержала резолюцию ООН по ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, как страна-соавтор этого документа.

"Дополнительно, с целью урегулирования ситуации в Крыму и на Донбассе, Япония сосредотачивает усилия для оказания помощи внутренне перемещенным лицам и восстановления Донбасса при посредничестве международных организаций. И хоть она не является страной-членом ОБСЕ, однако, вносит финансовый вклад в бюджет организации и отправила наблюдателя в Специальную мониторинговую миссию (СММ) в Украине. Для Японии важным приоритетом является поддержка в проведении реформ в Украине в таких отраслях, как финансовая, здравоохранение, борьба с коррупцией и развитие стабильной демократии", – заявил Суми.

Также дипломат сказал, что в 2016 году Япония председательствовала в группе "Большой семерки" (G7), а в 2015 году была создана "Группа поддержки", которая состоит из послов стран G7 в Украине.

"Япония, как член "Большой семерки", и в дальнейшем будет продолжать поддерживать Украину в осуществлении реформ", – подчеркнул посол.

Как сообщалось, в начале декабря президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с которым обсудили вопросы российской агрессии и сохранение санкций против РФ.
россия, Украина, Япония, посол, санкции

Вы сейчас просматриваете новость "Япония стала единственной страной Азии, которая ввела санкции против РФ из-за Украины – посол". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Барак Обама. Фото: AFP

Обама намерен напоследок ввести против России еще один пакет санкций - Washington Post

Сегодня, 09:50

Как отмечает издание, речь идет как об экономических санкциях, так и о мерах на дипломатическом уровне

Политика

Фото: AFP

Дипломатические победы и поражения Украины: с кем Киеву дружить в 2017 году

Сегодня, 08:00

Киеву необходимо налаживать связи с офисами оппозиционных к Украине политиков во Франции, а также улучшать отношения с Польшей, Израилем и Турцией

Мир

Абэ и Обама молились за погибших, фото AFP

Премьер-министр Японии почтил память погибших в Перл-Харборе

Сегодня, 03:56

Абэ и Обама молились за погибших

Мир

Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма, фото ruscur.ru

Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма

Вчера, 20:58

Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию

Мир

Японцы умирают от переработок. Фото: Pixabay

В Японии планируют бороться с проблемой смерти служащих от переработок

Вчера, 10:44

Из-за напряженного трудового графика японцы работают столько, что им грозят летальные проблемы со здоровьем

Наука и Технологии

Фото из открытых источников

Япония присоединится к Сибири, а та - к Северной Америке: прогнозы геологов

Вчера, 08:51

Ученые уверены, что разошедшиеся около 2 миллиардов лет назад материки снова сформируют один большой суперконтинент

Донбасс

В Славянске пассажирские автобусы устроили жесткий таран

26 Декабря, 17:44

Серьезное ДТП чудом обошлось без человеческих жертв

Крым

Керченский мост. Фото: most.life

В России не хотят строить железную дорогу до Керченского моста - СМИ

26 Декабря, 10:49

Причиной может быть как опасение введения санкций против компании-строителя, так и низкая стоимость контракта

Политика

Как сближение Турции с Россией сказывается на отношениях с Украиной

26 Декабря, 08:00

Репортаж о том, почему турки обижены на Евросоюз и пошли на сближение с Москвой, как хотят налаживать отношения с Украиной и почему торговые отношения, в отличие от политических, продолжают развиваться

Мир

США ввели новые санкции против России из-за Сирии. Фото: rbc.ua

США ввели новые санкции против России из-за Сирии

24 Декабря, 13:35

Ограничительные меры коснулись пяти российских компаний, которые финансировали режим Асада

Мир

Японию завалило снегом. Фото: AFP

Японию завалили рекордные снегопады

24 Декабря, 13:11

Непогода остановила транспорт и отменила рейсы 

Мир

Туристов научат пользоваться туалетами в Японии. Фото: скриншот

В Японии выпустили смешную видеоинструкцию по пользованию туалетами

24 Декабря, 04:27

В ролике показывается, как правильно использовать японские туалеты, где есть даже напольные унитазы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.