Ющенко считает, что Минские соглашения придумали в Кремле

Экс-президент убежден, что план урегулирования придуман не в Киеве и не на Западе

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что план по разрешению конфликта на Донбассе в нынешнем виде инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Он пояснил, что в Кремле придумали сам план, а некоторые европейские политики его интерпретировали в Минские соглашения.

"Я глубоко убежден, что это не украинский план. Я глубоко убежден, что это даже не европейский план. Я думаю, что это план Путина, который интерпретирован был через уста нескольких европейских лидеров и спустился с небес как план урегулирования", – сказал Ющенко.

Напомним, как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, у России нет никаких намерений переписывать минские договоренности по урегулированию на востоке Украины. Глава МИД РФ также заявил, что не слышал, чтобы администрация президента США Дональда Трампа заявляла о необходимости "похоронить" Минские соглашения.