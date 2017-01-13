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Зачем вице-президент США Байден едет в Украину: мнения экспертов http://www.segodnya.ua/img/article/7879/56_main.1484307353.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/56_tn.1484307353.jpg Политика Политик посетит Киев в последние дни своего пребывания на посту вице-президента США

Зачем вице-президент США Байден едет в Украину: мнения экспертов

Сегодня, 15:12

Политик посетит Киев в последние дни своего пребывания на посту вице-президента США

Петр Порошенко и Джо Байден. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Джо Байден. Фото: president.gov.ua

В последние дни своей каденции вице-президент США Джо Байден с официальным визитом посетит Украину. За время президентства Петра Порошенко это уже третий визит Байдена в Украину. Как сообщает пресс-служба посольства США в Украине, во время визита в Киев Байден встретится с Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Сегодня СМИ сообщили, что дата визита перенесена – Байден, который должен был прилететь в Киев 15 января, будет в столице позже – 16 января. Об этом "Українским новинам" сообщил источник в дипломатических кругах Украины.

По мнению политических экспертов, приезд Байдена, с одной стороны, станет свидетельством положительного отношения США к Украине. С другой стороны, вице-президент США может дать руководству Украины рекомендации относительно дальнейшего взаимодействия с новой американской властью.

"Визит вице-президента в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также засвидетельствует его личную вовлеченность в эту поддержку – независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности", – говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине.

Кроме того, в пресс-службе посольства отмечают, что визит Байдена в Украину состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами и станет свидетельством того, что "партнерство будет длиться и в течение следующих 25-ти лет".

По словам политолога Владимира Фесенко, это событие важно как факт того, что и Байден, и руководство США таким образом – в виде прощального визита – подтверждают, что Украина была и остается одним из приоритетов американской политики. В то же время, важную роль играет и то, что американский чиновник, который в администрации президента США Барака Обамы курировал украинский вопрос, лично приедет в страну. По словам Фесенко, это свидетельство его личного положительного отношения к Украине.

"Байден занимался украинским вопросом в администрации Обамы. Мне кажется, что у него уже есть эмоциональное отношение к нашей стране, он стал другом нашей страны, – говорит эксперт, – Цель визита очень простая – продемонстрировать личные теплые отношения к Украине и то, что Украина была и, думаю, будет приоритетом для США. Не для Обамы, не для Байдена – для США".

О том, что визит Байдена можно рассматривать со стороны проявления вежливости, говорит и политолог Ярослав Макитра. Контаркты вице-президента США с украинским правительством за эти годы действительно были тесными, отмечает он. Впрочем, его встреча с руководством Украины будет носить характер консультаций относительно дальнейших действий, считает эксперт.

"Очевидно, что вопросы, которые будут подниматься – относительно будущих отношений с новой американской властью, будут даны украинской стороне пожелания или определены указатели", – говорит Макитра.

"Первое — он выступит в роли консультанта по поводу того, как правильно строить украинскую внешнюю политику при новом президенте США, как безболезненнее адаптироваться к изменившимся условиям, — разъяснил нам политолог Вадим Карасев. — Второе — как продолжить выполнение Минских соглашений и провести реформы. Это наш главный козырь перед Трампом, который даст понять, что Украина будет полезной Западу в противостоянии с РФ".

Политолог-международник Андрей Бузаров уверен, что у Байдена есть и своя выгода: "Он остается сенатором, потому визитом хочет показать свою важность в украинских делах, чтобы удержаться в большой международной политике. Наша польза — поддержка Украины, Байден порекомендует, с кем для Украины полезно наладить контакты в новой администрации Трампа. Он также наверняка встретится с послом США в Украине Милой Йованович, которая еще полгода останется послом".

После посещения Украины Джо Байден посетит Мировой Экономический Форум в Давосе, Швейцария.

Напомним, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа назначена на 20-е января 2017 года. Действующий на данный момент президент США Барак Обама на днях выступил с прощальной речью для жителей Америки.
США, Украина, Порошенко, Байден, визит

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Авторы:

Дарья Нинько, Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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