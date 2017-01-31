Законопроект для ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС подан в парламент Нидерландов

Сегодня, 22:38

В документе отмечается, что этим законом регулируется вступления в силу закона от 8 июля 2015 года

 

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Документ опубликован вместе с королевским обращением и выводами Государственного совета Нидерландов.

Законопроект для ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС поданы в парламент Нидерландов. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента Нидерландов.

Проект закона опубликован вместе с королевским обращением и выводами Государственного совета Нидерландов.

В частности, в документе отмечается, что этим законом регулируется вступления в силу закона от 8 июля 2015 года, которым было одобрено ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщалось, 15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению. Евросовет подчеркнул, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств – членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств. Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерланды ратифицирует соглашение и его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование.

В тот же дня Рютте заявил, что намерен как можно скорее предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязательном решении. В МИД Украины надеются, что нижняя палата парламента Нидерландов в январе 2017 года завершит ратификацию Соглашения об ассоциации.
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Источник:

УНИАН

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