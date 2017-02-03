Заседание СБ ООН по Донбассу: Европа и США призвали Россию повлиять на боевиков (видео)

На заседании Совета безопасности ООН в связи с обострением ситуации на Донбассе представители стран Европы и США призвали к политическому решению конфликта и выполнению Минских соглашений.

Так, Франция осудила боевые действия в Авдеевке и призвала Россию повлиять на боевиков для решения ситуации. Об этом сообщил постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр.

"Мы призываем Россию использовать влияние на сепаратистов", – заявил Делатр.

Также Делатр призвал все стороны конфликта обеспечить поддержку Трехсторонней контактной группы и восстановить режим прекращения огня.

По его словам, необходимо допустить миссию СММ ОБСЕ в Авдеевку а также другие районы боевых действий на Донбассе.

Также представитель Франции подчеркнул важность найти политическое решение ситуации, а не военное. По его словам, единственным условием разрешения ситуации на Донбассе является выполнение минских соглашений.

Великобритания подчеркнула необходимость реального выполнения Россией обязательств, предусмотренных минскими соглашениями. Об этом сообщил постоянный представитель Великобритании в ООН Мэттью Райкрофт.

"Слова России – это не то же само, что действия. Нам нужно чтобы Россия выполняла минские обязательства. Нужно, чтобы Россия прекратила оснащение вооружений сепаратистов и нужно, чтобы Россия вывела свои войска со всей Украины, включая Крым, незаконную аннексию которого мы не можем признать. Санкции с России не могут быть сняты, пока этого не произойдет", – заявил Райкрофт.

В ответ представитель РФ при ООН Виталий Чуркин предложил Великобритании вернуть часть территорий а потом лишь критиковать Россию по вопросам Крыма. Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации на Донбассе.

"Вновь о проблеме Крыма, причем же довольно агрессивно, как всегда, заговорил представитель соединенного королевства. Вновь сказав, что кризис в Украине начался именно с Крыма. Я не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке из вне. Что касается позиции Соединенного королевства, то хочу посоветовать — верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть, может быть, будет чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы", — сказал представитель страны агрессора.



Эти слова вызвали смех у нового представителя США в ОНН Никки Хейли.

Между тем, ООН может оказать помощь эвакуированным из Авдеевки гражданским. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

"31 января Украина обратилась к международным организациям с просьбой поддержать гражданские лица, эвакуированные из Авдеевки. Если это потребуется ООН и международные НПУ готовы оказать содействие", – сообщил заместитель Генерального секретаря ООН.

В свою очередь, США сохранят действие санкций в отношении России за аннексию Крыма до прекращения оккупации полуострова. Об этом сообщила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

"Всплеск боевых действий в этой части Украины, гибель людей, разрушение инфраструктуры, кризис разрастается. Эту эскалацию насилия нужно остановить. США вместе с народом Украины, который почти 3 года страдает от оккупации и военной интервенции России.



США по-прежнему осуждают и требуют немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым является частью Украины. Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль в отношении полуострова Украине", – заявила Хейли.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан призвал прекратить столкновения в Авдеевке и вывести тяжелое вооружение.

"Режим прекращения огня – это базовое требование. Мы призываем незамедлительно прекратить столкновения. Вывод тяжелого оружия – это еще одно обязательное условие. Также важно продолжить работу на участках разведения", – заявил Апакан.

По его словам, важно обеспечить специальной мониторинговой миссии ОБСЕ безопасный доступ в пострадавшие районы.

"Стороны должны постараться приоретизировать защиту гражданского населения и ремонт инфраструктуры. Мы продолжим следить за гуманитарной ситуацией, которая вызывает глубокую обеспокоенность", – добавил Апакан.

Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил последнюю информацию о ситуации в Донбассе, в частности в Авдеевке, и показал фотографию погибшего военного Андрея Кизила.

"Смерть каждого солдата еще один шрам на душе Украины. Это 26-летний офицер убит возле Авдеевки. Посмотрите в его глаза!", – сказал Ельченко.

Посол України під час #Радбезу #ООН щодо ескалації боїв в Україні, підняв фото 26-річного українського офіцера вбитого у сутичках в Авдіївці pic.twitter.com/aiXoW3KFXY — Голоc Амepики (@chastime) 2 февраля 2017 г.

Также Ельченко отметил, что это не Порошенко поставляет оружие террористам на Донбассе. "Российское оружие убивает украинцев и российские наемники приезжают на восток Украины зарабатывать деньги на убийствах", – заявил постпред Украины.

Представитель России Виталий Чуркин отверг все обвинения и заявил, что за счет эскалации Украина якобы хочет отказаться от выполнения минских соглашений.

Поспред России в ООН заявил, что обстрелы на Донбассе могут прекратиться, если украинская власть воспользуется "политической альтернативой".

"Метр за метром отвоевывайте, пожалуйста… Вот сколько должно людей погибнуть, чтобы они метр за метром прошли от Авдеевки до украинской границы? Сколько солдат украинских должно погибнуть и мирных граждан? И это в условиях, когда существует политическая альтернатива, согласованная с участием президента Порошенко два года назад", – заявил Чуркин.

"Надеюсь, наше сегодняшнее откровенное обсуждение позволит тем, кто действительно хочет урегулирования кризиса в Украине, более объективно взглянуть на вещи в Украине и подтолкнуть Киев к тем шагам, без которых не будет установлен мир. А это было бы трагично, если бы та ситуация, с которой мы столкнулись в последние 2-3 года, затягивалась", – добавил он.

Кроме того, к политическому решению конфликта и прекращению эскалации призвали также представители Италии, Дании, Китая, Египта, Сенегала и другие.

Как известно, в Авдеевке уже несколько дней продолжается эскалация военного конфликта. В результате обстрела гуманитарного пункта помощи жителям Авдеевки накануне вечером три человека убиты, еще два были ранены.

31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.