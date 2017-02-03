Заседание СБ ООН подтвердило, что Россия находится в изоляции – Елисеев

Сегодня, 14:14

Замглавы АП надеется, что прошедшие дебаты помогут решить вопрос с вводом миротворцев на Донбасс

Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua
Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua

Заместитель руководителя Администрации президента Украины Константин Елисеев позитивно оценил прошедшее накануне заседание Совета безопасности ООН относительно ситуации в Авдеевке.

"Очень важно, что вчерашнее заседание подтвердило, что российская делегация фактически находится в изоляции на международной арене по вопросу Донбасса", – сказал он.

Елисеев сообщил, что по результатам дебатов в СБ ООН сейчас рассматривается возможность принятия заявления Совета безопасности, которое бы учло итоги состоявшихся дебатов.

"Сейчас наша делегация активно работает, чтобы этот документ подготовить. Очень важно, что сегодня ситуация на Донбассе снова вышла не только в плоскость региональной проблемы, а как проблема международной безопасности. Поэтому, на наш взгляд, когда сейчас немного буксируется рассматривание вопроса вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, мы надеемся, эти дебаты привлекут внимание к предыдущей инициативе украинской стороны относительно возможности разворачивания миротворческой миссии ООН на Донбассе", – заявил он.

"Этот вариант станет тестом для Российской Федерации. Если она действительно, как заявляет, выступает за уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, то если она наложит вето на такое решение, она покажет свое реальное отношение к ситуации на Донбассе", – добавил замглавы АП.

Как сообщалось, на заседании СБ ООН страны Запада осудили Россию и призвали ее повлиять на боевиков с целью остановки продолжающейся эскалации конфликта на Донбассе.
россия, Украина, ООН, Совбез ООН, изоляция, елисеев, администрация президента, сб оон, авдеевка
Все новости по теме Авдеевка.

Вы сейчас просматриваете новость "Заседание СБ ООН подтвердило, что Россия находится в изоляции – Елисеев". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Эртугрул Апакан. Фото: Facebook / СММ ОБСЕ

В СММ ОБСЕ поддержали призыв Совбеза ООН по Авдеевке

Сегодня, 12:37

Глава мониторинговой миссии Апакан призвал все стороны немедленно прекратить боевые действия, чтобы обеспечить защиту гражданского населения

Политика

Виталий Чуркин. Фото: ТАСС

Чуркин ответил постпреду США в ООН на заявление по Крыму

Сегодня, 09:20

Представитель России утверждает, что аннексия полуострова на совести народа, а не Кремля

Мнения

Виталий Чуркин. Фото: podrobnosti.ua

"Клинический идиот": соцсети высмеяли попытку Чуркина поучить Британию

Сегодня, 08:07

Чуркин предложил Великобритании вернуть часть территорий, а потом критиковать Россию по вопросам Крыма  

Украина

Часть населения Авдеевки осталась без электричества и горячей воды. Фото AFP

От Авдеевки до Вашингтона: обостре­ние на Донбассе вернуло украинский вопрос в мировую повестку

Сегодня, 07:52

Администрация США пока избегает активного участия в украинском вопросе

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп намерен ужесточить санкции против Ирана

Сегодня, 06:10

Белый дом намерен в пятницу ужесточить санкции против Ирана в ответ на испытания Исламской республикой баллистической ракеты

Политика

В Совете безопасности ООН отметили обострение ситуации в Авдеевке, фото twitter.com/UKRinUN

Заседание СБ ООН по Донбассу: Европа и США призвали Россию повлиять на боевиков

Сегодня, 04:17

В Совете безопасности ООН отметили обострение ситуации в Авдеевке

Политика

Виталий Чуркин. Фото: Подробности

Чуркин - Великобритании: сначала верните Гибралтар, а потом критикуйте РФ по Крыму

Сегодня, 03:31

Эти слова вызвали смех у нового представителя США в ОНН Никки Хейли

Политика

Виталий Чуркин, фото Подробности

Чуркин заявил о "политической альтернативе" обстрелам на Донбассе

Сегодня, 02:11

По его словам, обсуждение позволит более объективно взглянуть на вещи в Украине  

Политика

Постпред США при ООН Никки Хейли. Фото: AFP

США сохранят санкции пока Россия не вернет Крым Украине, - Хейли

Сегодня, 01:52

Постоянный представитель США в ООН заявила, что эскалацию насилия нужно остановить

Политика

Владимир Ельченко, фото ZN.ua

Ельченко: Информация об эвакуации Донецка - это подготовка к провокациям

Сегодня, 01:52

Ельченко в ООН призвал РФ прекратить эскалацию конфликта

Политика

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. Фото: ООН

ООН готова помочь эвакуированным жителям Авдеевки - О'Брайен

Сегодня, 01:47

Украина обратилась к международным организациям с просьбой поддержать мирное население

Мир

Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт. Фото: ООН

Британия призвала Россию вывести войска с Украины, включая Крым

Сегодня, 01:39

Мэттью Райкрофт отметил, что санкции с России не могут быть сняты, пока этого не произойдет

Донбасс

Франция осудила боевые действия в Авдеевке. Фото: из открытых источников

Франция призвала Россию повлиять на боевиков для решения ситуации в Авдеевке

Сегодня, 01:20

Представитель Франции осудил боевые действия на Донбассе

Политика

facebook.com/UKRinUN

Посмотрите в его глаза: Ельченко в СБ ООН показал фото убитого украинского солдата

Сегодня, 00:35

Смерть каждого солдата еще один шрам на душе Украины, отметил Ельченко на заседании Совбеза ООН по Донбассу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования