Заседание СБ ООН подтвердило, что Россия находится в изоляции – Елисеев

Заместитель руководителя Администрации президента Украины Константин Елисеев позитивно оценил прошедшее накануне заседание Совета безопасности ООН относительно ситуации в Авдеевке.

"Очень важно, что вчерашнее заседание подтвердило, что российская делегация фактически находится в изоляции на международной арене по вопросу Донбасса", – сказал он.

Елисеев сообщил, что по результатам дебатов в СБ ООН сейчас рассматривается возможность принятия заявления Совета безопасности, которое бы учло итоги состоявшихся дебатов.

"Сейчас наша делегация активно работает, чтобы этот документ подготовить. Очень важно, что сегодня ситуация на Донбассе снова вышла не только в плоскость региональной проблемы, а как проблема международной безопасности. Поэтому, на наш взгляд, когда сейчас немного буксируется рассматривание вопроса вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, мы надеемся, эти дебаты привлекут внимание к предыдущей инициативе украинской стороны относительно возможности разворачивания миротворческой миссии ООН на Донбассе", – заявил он.

"Этот вариант станет тестом для Российской Федерации. Если она действительно, как заявляет, выступает за уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, то если она наложит вето на такое решение, она покажет свое реальное отношение к ситуации на Донбассе", – добавил замглавы АП.

Как сообщалось, на заседании СБ ООН страны Запада осудили Россию и призвали ее повлиять на боевиков с целью остановки продолжающейся эскалации конфликта на Донбассе.