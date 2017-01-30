Защита Януковича отказалась приступить к ознакомлению с материалами по делу о госизмене

По словам Кравченко, защитникам Януковича вручены повестки, чтобы они явились в суд для ознакомления с материалами досудебного расследования с 31 января по 3 февраля

Защита беглого экс-президента Украины Виктора Януковича отказалась ознакамливаться с материалами досудебного расследования в уголовном производстве о государственной измене. Об этом заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

"Сегодня начался процесс ознакомления с материалами досудебного расследования и доказательствами, собранными во время досудебного расследования. Сегодня защитниками начато ознакомление с указанными материалами и доказательствами. Но сегодня они отказались начать ознакомление с материалами", – сообщил он на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам Кравченко, защитникам Януковича вручены повестки, чтобы они явились в суд для ознакомления с материалами досудебного расследования с 31 января по 3 февраля, а также 6-8 февраля текущего года. "Мы считаем, что эти сроки достаточны для ознакомления защитников", – сказал прокурор.

Кравченко также заявил, что если защита Януковича будет затягивать процесс ознакомления с материалами, то прокуратура намерена подать ходатайство в Печерский районный суд Киева, чтобы тот установил достаточные для ознакомления сроки.

Как заявлял Виктор Янукович, он готов сотрудничать с украинским следствием, и убежден, что сейчас нет никаких препятствий для проведения необходимых следственных и процессуальных действий с его участием на территории Российской Федерации.

Напомним, защита Януковича требует вручения ему измененного подозрения в порядке международной правовой помощи. Ранее, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.