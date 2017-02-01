Завтрак у Трампа: кто из украинских политиков будет готовить бутерброды

Сегодня в Вашингтоне (США) состоится Национальный молитвенный завтрак, в котором примут участие президент страны Дональд Трамп, а также целая делегация украинцев в составе около 50 человек. "Сегодня" узнала, кто из отечественных политиков поехал в Штаты и зачем.

ДЕНЬГИ И ЕДА. Прием в США проводится в отеле "Вашингтон Хилтон" ежегодно каждый первый четверг февраля. Организовывают мероприятие для того, чтобы политические и бизнес-элиты мира могли встретиться в неформальной обстановке, обсудить проблемы, наладить отношения и попросить поддержки. При этом ежегодно завтрак посещают десятки украинских политиков.

"В первый четверг февраля уже 65 лет подряд Сенат и Конгресс США проводят национальный Молитвенный завтрак, на который собирают власть, оппозицию, и парламент, обязательно присутствует президент США, Вооруженные силы США… Также где-то лет 50 назад они начали приглашать международные делегации и со временем это превратилось в одно из самых мощных духовных событий. Именно духовных событий мирового масштаба, когда до 5-7 тыс людей приблизительно со 150-200 стран мира… В этом году ожидается где-то 170-180 стран, чтобы вместе обсудить духовные ценности, которые объединяют людей. На эту тему делятся своими мыслями первые лица многих государств, а также известные певцы. Участниками были и Андреа Бочелли (итальянский певец – Авт.), и Джеки Иванко (американская певица украинского происхождения – Авт.), и известные спикеры мира такие, как Тони Блэр, известный голливудский режиссер Рэндал Клайзер и много-много других", – рассказал "Сегодня.ua" координатор украинской делегации на молитвенном завтраке, нардеп от НФ Павел Унгурян.

Украинская делегация, по словам нардепа, традиционно приглашается через молитвенную группу, которая собирается в Верховной Раде уже около 10 лет. В этом году украинская делегация представлена в основном представителями местного самоуправления, общественных, научных, религиозных, студенческих, социально-гуманитарных организаций. Есть также и часть политиков.

"Но если взять всю делегацию из Украины, наверное, политики составляют лишь половину присутствующих. Есть представители практически всех парламентских фракций. Потому что как раз политика этого мероприятия такова, чтобы была представлена не только власть, или не только оппозиция, но и представители всех фракций. В США очень важно, чтобы в этот день они объявляли табу, мораторий на политические темы. В этом году украинская делегация насчитывает около 50 людей", – объяснил нардеп.

В частности, в этом году на приглашение сената США откликнулись более 20 украинских парламентариев, среди которых нардеп от БПП Валерий Карпунцов и нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский. Последний сказал, что не был на инаугурации Трампа из-за своей работы в ПАСЕ, однако на молитвенном завтраке будет обязательно. Также приглашена глава политсилы "Батькивщина" Юлия Тимошенко с соратниками — нардепами Григорием Немырей и Сергеем Власенко.

По словам нардепа от БПП Оксаны Билозир, она вместе с парламентарием от НФ Павлом Унгуряном будет вести "Украинский молитвенный завтрак". Как объяснил нардеп Унгурян, украинский завтрак уже около семи лет подряд проходит в рамках Молитвенного завтрака с президентом США. Туда, по словам Павла Унгуряна, приглашают американских и европейских друзей. В целом на украинском завтраке ожидается до 200 человек.

Отметим, что приглашение на Молитвенный завтрак бесплатно, однако по этикету гостям все же придется потратиться — каждый из них должен сделать благотворительный взнос. По сообщениям СМИ, сумма колеблется между $25 000 и $500 000, но, как стало известно "Сегодня" из своих источников в парламентской среде, нардепы сами решат, сколько жертвовать, а суммы будут варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Вместе с тем, по словам Павла Унгуряна, в СМИ возникла путаница вокруг завтрака, который происходил в рамках инаугурационных мероприятий, и сегодняшнего. "На инаугурации был завтрак, и он входил в спонсорский пакет, который продавал оргкомитет. Честно говоря, я только слышал об этом и мало знаю. Но знаю, что через сайты продавались какие-то пакеты, хочешь, идешь на бал, хочешь – на завтрак. На сегодняшний завтрак я приезжаю девятый или десятый год подряд и имею честь координировать часть делегации. Здесь про это (деньги – Авт.) разговор даже не идет. Не знаю о благотворительных взносах, которые делаются, возможно, какими-то американскими участниками. Возможно, они есть. Со стороны Украины этого не предусматривается", – сказал нардеп от НФ.

Что же касается еды, то меню каждый год подбирают самое обыкновенное: жареный картофель, яйца, соки, йогурт, джем, кофе. Интересно, что из года в год существует традиция, когда гости сами себе собирают бутерброды из булочек, сыра, масла, зелени, бекона и других продуктов.

СТАТУСНЫЕ ИГРЫ. Эксперт-международник Андрей Бузаров отмечает, что непосредственно для Украины наша делегация вряд ли что-то привезет. "Максимум — они получат какую-то неофициальную информацию, которую не смогут обнародовать. В целом же все это мероприятие предназначено для того, чтобы американский истеблишмент налаживал связи. Думаю, что украинские нардепы, которые попали туда, будут пытаться заниматься тем же самым", — говорит он. Политэксперт Владимир Фесенко участие в приеме украинских парламентариев оценивает критически: "На молитвенных завтраках никакие переговоры не ведутся. Все, чего члены делегации добиваются, — чтобы в будущем говорить, что вот, мы были на завтраке с Трампом. И будут рассказывать, что они чуть ли не встречались с ним. Но президент США с рядовыми депутатами не встречается. Он даже с министрами не встречается и крайне редко с премьерами. Например, Обама встретился с Яценюком в 2014-м, но потому, что у нас тогда еще не было президента как такового. Так что на политологическом языке это называется статусные игры, а для простого обывателя это можно назвать просто понтами".