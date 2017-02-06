Заявление Никки Хейли по Украине на Совбезе ООН стало неожиданностью для РФ – Ельченко

Дипломат подтвердил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны США в ООН и сохранение международного давления на РФ

Перед тем, как новый американский постоянный представитель в ООН Никки Хейли озвучила твердую и неизменную позицию США относительно ситуации на востоке Украины, она лично основательно изучила этот вопрос, в том числе – в общении с украинскими коллегами. Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"По моему мнению, постоянный представитель США полностью в курсе событий относительно ситуации на Донбассе и все знает о Крыме. Озвученная ею позиция подтверждает, что новая администрация США в полной мере ознакомлена с ситуацией в Украине и продолжает занимать сильную позицию в этом вопросе", – подчеркнул глава украинской Миссии.

Он также сообщил, что встречался с Никки Хейли до заседания Совета Безопасности по Украине и провел для нее "подробный брифинг" по ситуации на Донбассе.

Вместе с тем, украинский дипломат выразил убеждение, что российская сторона была, по меньшей мере, потрясена твердой позицией США на фоне заявлений новой администрации о возможности улучшения отношений с Россией.

"Я видел выражение лица господина Чуркина в тот момент. Мне кажется, что для него это было некоторой неожиданностью. Он не ожидал такого резкого заявления со стороны нового постпреда США. Однозначно", – отметил представитель Украины.

Ельченко подтвердил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны США в ООН и сохранение международного давления на РФ. "Я абсолютно в этом уверен", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что заседание СБ ООН подтвердило настрой международного сообщества в поддержку Украины.

Как сообщалось, на заседании СБ ООН страны Запада осудили Россию и призвали ее повлиять на боевиков с целью остановки продолжающейся эскалации конфликта на Донбассе.