Желаю успеха: Порошенко поздравил Трампа

Украинский лидер рассчитывает, что его американский коллега будет занят благородными целями, ведущих в свободный мир

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с официальным вхождением на пост президента США. Об этом он написал в Twitter

"Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Желаю успеха в выполнении благородных целей, ведущих свободный мир", – написал Порошенко.

Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.



Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 січня 2017 р.

Также Петр Порошенко заявлял ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией США и лично с Дональдом Трампом.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс приняли присягу на верность американскому народу и пообещали добросовестно выполнять свои обязанности.

Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически не меняется. Это 58-я по счету инаугурация, а Трамп – 45-й президент США.