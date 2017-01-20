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Желаю успеха: Порошенко поздравил Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7903/20_main.1484935177.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/20_tn.1484935177.jpg Политика Украинский лидер рассчитывает, что его американский коллега будет занят благородными целями, ведущих в свободный мир

Желаю успеха: Порошенко поздравил Трампа

Сегодня, 20:01

Украинский лидер рассчитывает, что его американский коллега будет занят благородными целями, ведущих в свободный мир

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с официальным вхождением на пост президента США. Об этом он написал в Twitter

"Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Желаю успеха в выполнении благородных целей, ведущих свободный мир", – написал Порошенко.

Также Петр Порошенко заявлял ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией США и лично с Дональдом Трампом.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс приняли присягу на верность американскому народу и пообещали добросовестно выполнять свои обязанности.

Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически не меняется. Это 58-я по счету инаугурация, а Трамп – 45-й президент США.
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"Сегодня"

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