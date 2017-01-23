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Зимняя сессия ПАСЕ: вопросы и дебаты предстоящей недели Ассамблеи http://www.segodnya.ua/img/article/7908/23_main.1485169113.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/23_tn.1485169113.jpg Политика В центре внимания Парламентской ассамблеи совета Европы на этой сессии будут свобода слова, Украина, Сирия и Турция, а также вопросы безопасности

Зимняя сессия ПАСЕ: вопросы и дебаты предстоящей недели Ассамблеи

Сегодня, 12:58

В центре внимания Парламентской ассамблеи совета Европы на этой сессии будут свобода слова, Украина, Сирия и Турция, а также вопросы безопасности

Начинается зимняя сессия ПАСЕ. Фото: sq.com.ua
Начинается зимняя сессия ПАСЕ. Фото: sq.com.ua

В Страсбурге сегодня начинается зимняя пленарная сессия Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), которая продлится до 27 января. Об этом сообщает пресс-служба  ПАСЕ, передает "112 Украина".

"Зимняя сессия Парламентской Ассамблеи стартует в 11:30 (12:30 по Киеву – Ред.) сегодня", – говорится в сообщении.

Как отмечается, сессия пройдет в Страсбурге с 23 по 27 января.

Ожидается, что в ходе сессии будут проведены дебаты по поводу нападений на журналистов и свободы СМИ в Европе, проблем и подотчетности онлайновых СМИ и журналистики и необходимости прекратить кибердискриминацию.

Также были просьбы провести срочные дебаты о функционировании демократических институтов в Турции и о текущей дискуссии дел по ситуации в Сирии.

Кроме того, планируются постдебаты о функционировании демократических институтов в Украине, ситуации в Ливане и вызовах для региональной стабильности и европейской безопасности, а также о гуманитарном кризисе в секторе Газа.

С речью выступят президент Кипра Никос Анастасиадис, президент Румынии Клаус Йоханнис, Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения переговоров Йоханнес Хан и другие.

Напомним, Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в 2017 году Россия не намерена участвовать в пленарных заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), так как их не устраивает существующий ныне регламент, который не хотят менять.

По его словам, Россия продолжит сотрудничать со Страсбургом и вне заседаний, участвуя в других мероприятиях Ассамблеи.

Напомним, ранее российская делегация отказалась участвовать в работе ПАСЕ из-за введенных Западом санкций против РФ.
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