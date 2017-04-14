Зубко предупредил о провокациях с пожарами вокруг Киева в преддверии Евровидения

По его словам, необходимо очень серьезно думать о превентивных мерах и системе мониторинга

Вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко допускает провокации с пожарами в лесах и на торфяниках вокруг Киева в преддверии международного песенного конкурса Евровидение и призывает профильные ведомства и местные власти к превентивным мерам.

"Нам необходимо очень серьезно думать о превентивных мерах и системе мониторинга. В преддверии проведения Евровидения я особенно обращаю внимание, Виталий Викторович, ваше, как главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, главы Киевской областной администрации господина Горгана, а также Государственного агентства лесных ресурсов и Государственного агентства водных ресурсов... (осуществить) инженерные меры по разделению секторов на безопасные зоны", – заявил Зубко в ходе заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киеве в пятницу.

Он отметил, что в данном вопросе возможны провокации.

"После Балаклеи, после Авдеевки, после других вещей мы понимаем, что могут быть дополнительные провокации, чтобы было задымление или повышение пожарной опасности в Киевской области вокруг Киева, поскольку у нас много сил и средств будет оттянуто на проведение Евровидения и мне необходимо, чтобы мы превентивно сделали те вещи, которые еще можем сделать до мая", – подчеркнул вице-премьер.

62-й конкурс Евровидение пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.

Вчера Европейский вещательный союз окончательно подтвердил, что Россия не будет принимать участие в Евровидении в 2017 году.