Билоус подтвердил свою отставку с поста главы ФГИ

Глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Игорь Билоус подтвердил, что принял решение уйти с занимаемой должности.

"Сегодня я подал в отставку с должности главы Фонда госимущества Украины. Я отдал три года жизни, работая на государственной службе, почти два из них – в фонде. Это были нелегкие годы, но я благодарен за возможность служить своей стране в самые сложные времена", – написал Билоус на своей странице в Facebook.