Билоус подтвердил свою отставку с поста главы ФГИ
Чиновник проработал на госслужбе три года
Глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Игорь Билоус подтвердил, что принял решение уйти с занимаемой должности.
"Сегодня я подал в отставку с должности главы Фонда госимущества Украины. Я отдал три года жизни, работая на государственной службе, почти два из них – в фонде. Это были нелегкие годы, но я благодарен за возможность служить своей стране в самые сложные времена", – написал Билоус на своей странице в Facebook.
Ранее СМИ сообщали, что Билоус написал заявление. Кандидатур на его пост пока нет, отмечали источники.
Кроме того, глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала в отставку. По ее словам, с поста главы НБУ она уйдет с 10 мая этого года.
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