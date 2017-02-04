Блокада Донбасса заморозит конфликт на долгие годы – советник министра (видео)

Те, кто организовывают блокировку, отказываются от нашей территории, подчеркнула Цибулько

Блокада Донбасса не приведет ни к чему хорошему, а лишь затянет конфликт на востоке Украины. Такое мнение в эфире программы "События" на телеканале "Украина" выразила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеся Цибулько.

"Они (организаторы блокады – ред.) анонсируют, что полная блокада может вернуть Донбасс. На самом деле это значит отрезать Донбасс, заблокировать и заморозить этот конфликт на долгие годы. На самом деле они отказываются от нашей территории", – заявила она.

"Это пиар отдельных депутатов, и это будет бесконечный пиар, потому что они используют патриотов, их патриотические чувства", – отметила советник министра.

Ранее сообщалось, что прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.

О начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар". Политическую поддержку активистам оказывают народные депутаты Семен Семенченко и Владимир Парасюк.

В то же время, первый командир батальона "Айдар"Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих айдаровцев. По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар".

В то же время, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих айдаровцев. По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.