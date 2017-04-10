Данилюк: Команда Гонтаревой удержала банковскую систему
Глава Минфина тепло поблагодарил председательницу Нацбанка за совместную работу
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева справилась со своими задачами. Об этом заявил глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк, комментируя отставку Гонтаревой.
"Спасибо Валерии за продуктивную работу и за плодотворное сотрудничество. Горжусь тем, что нам всегда удавалось находить общий язык и единую позицию. Мы вместе принимали сложные важные решения и брали за них ответственность", – написал Данилюк на своей странице в Facebook.
Он уверен, что команде Гонтаревой удалось реформировать и банковскую систему Украины, и сам Нацбанк.
"Валерия Гонтарева – настоящий change-maker. Она собрала сильную команду, которая превратила Национальный банк Украины на действительно эффективного регулятора и движущую силу реформ во всем финансовом секторе. Команде Нацбанку удалось удержать стабильность банковской системы в очень сложных условиях", – отметил глава Минфина.
Данилюк выразил надежду, что новым главой Нацбанка будет назначен профессионал, который "сможет уверенно продолжить начатое движение". Также глава Минфина пожелал Гонтаревой успехов и вдохновения.
Напомним, во время пресс-конференции, на которой Гонтарева объявила о своей отставке, она выразила надежду, что сотрудничество НБУ и Минфина будет укрепляться.
Как сообщалось, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.
В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.
В то же время, по словам главы НБУ, других изменений в составе правления Национального банка не произойдет.
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