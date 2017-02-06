"Туризм закончился": Данилюк пригрозил увольнением главе ГФС Насирову

Сегодня, 13:35

Министр пожаловался, что главный налоговик не выполняет поручения и ездит в дорогостоящие путешествия

Александр Данилюк, Роман Насиров
Александр Данилюк, Роман Насиров

Деятельность главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова должны проверить антикоррупционные органы. Кроме того, Насирову грозит увольнение. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По словам министра, он обязан обратиться в НАПК и НАБУ, чтобы они проанализировали ситуацию с несанкционированными отпусками и командировками Насирова, в частности, поездкой в США на инаугурацию президента Дональда Трампа.

"Это (поездка в США – Ред.) очень недешевое удовольствие. То, где он был, стоит приблизительно 250 тыс. долларов. Немаленькая сумма. Задекларирована ли она – это общественность должна отследить. Если же это было бесплатно, я бы хотел спросить, почему именно руководителя налоговой службы Украины приглашают на такое мероприятие бесплатно? Может, это услуга? Может, это подарок? Законодательство напрямую запрещает принимать такие подарки и услуги. На этом туризм не закончился. После этого нужно было еще и "позавтракать" – тоже недешевое удовольствие", – рассказал Данилюк.

Министр подчеркнул, что главе ГФС грозит увольнение из-за второго выговора Кабмина.

"За систематическое нарушение поручений министра финансов, которые являются обязательными для выполнения, а также за несогласованное отсутствие на рабочем месте я, согласно закону, инициировал перед Кабмином привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности. Если после этого не будут сделаны никакие выводы, то второй выговор – это увольнение", – подчеркнул Данилюк.

"Я надеюсь, глава ГФС после этого займется реформированием ГФС. Туризм закончился", – резюмировал Данилюк.

Также Данилюк рассказал, что ГФС так и не предоставила  отчета ГФС по реформам.

"Конечно, намного проще вырывать конъюнктурно какие-то цифры и презентовать успехи. Но отчет по этим показателям показал бы, что на самом деле происходит в ГФС, и действительно ли есть прогресс, удовлетворены ли плательщики. Это поручение не было выполнено, как не был выполнен целый ряд других поручений, который я давал главе ГФС", – заявил Данилюк.

Напомним, Насиров возглавляет Государственную фискальную службу с 5 мая 2015 года.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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