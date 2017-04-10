"Это нужно как-то пережить": Гонтарева поделилась планами на будущее

Вчера, 13:03

Глава Нацбанка пока не хочет искать новую работу

Валерия Гонтарева хочет посвятить время семье. Фото: Hubs
Валерия Гонтарева хочет посвятить время семье. Фото: Hubs

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева пока не собирается искать новую работу. Об этом заявила сама Гонтарева на пресс-конференции, посвященной ее отставке с должности председателя Нацбанка.

"Мне сейчас очень сложно даже думать о новой работе. Тот негатив, который был по отношению ко мне в последние три года, – это нужно как-то еще пережить. Я очень хочу несколько месяцев провести со своей семьей. После этого я решу, что я хочу делать", – сказала Гонтарева.

Как сообщалось, Гонтарева с самого начала работы в НБУ планировала досрочно уйти в отставку

Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

Глава Нацбанка уверена – она выполнила возложенные на нее задачи, и сейчас надеется, что президент Порошенко подпишет ее заявление об увольнении по собственному желанию.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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