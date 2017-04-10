"Это нужно как-то пережить": Гонтарева поделилась планами на будущее
Глава Нацбанка пока не хочет искать новую работу
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева пока не собирается искать новую работу. Об этом заявила сама Гонтарева на пресс-конференции, посвященной ее отставке с должности председателя Нацбанка.
"Мне сейчас очень сложно даже думать о новой работе. Тот негатив, который был по отношению ко мне в последние три года, – это нужно как-то еще пережить. Я очень хочу несколько месяцев провести со своей семьей. После этого я решу, что я хочу делать", – сказала Гонтарева.
Как сообщалось, Гонтарева с самого начала работы в НБУ планировала досрочно уйти в отставку.
Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.
Глава Нацбанка уверена – она выполнила возложенные на нее задачи, и сейчас надеется, что президент Порошенко подпишет ее заявление об увольнении по собственному желанию.
В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.
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