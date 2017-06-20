ФБР подключилось к расследованию "янтарных схем" в Украине – НАБУ

Для разоблачения и документирования незаконной деятельности народных депутатов Украины Борислава Розенблата ("БПП") и Максима Полякова ("Народный фронт") привлекались специалисты Федерального бюро расследований США (ФБР), а также впервые действовали под прикрытием украинские офицеры из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Это первая операция, проведенная с участием офицеров под прикрытием. Это экспериментальный институт, мы год назад приняли решение создать этот институт, и примерно в то же время мы начали первые агентурные операции. Именно сегодняшнее дело – это первое дело, полученное в результате агентурной операции", – заявил он.

"Также мне приятно отметить, что эта операция проведена совместно с ФБР США, которое в рамках подписанного меморандума предоставляло нам помощь в реализации этой операции", – добавил Сытник.

Он отказался детализировать степень участия сотрудников ФБР в этой операции, а также конкретизировать действия украинских агентов, работавших под прикрытием.

В то же время Сытник дал понять, что действия указанных лиц были направлены в том числе на отслеживание работы компании-нерезидента "Фуджейра", которая была создана в США и зарегистрирована на сестру Розенблата для проведения соглашений по янтарю.

Как сообщалось, представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата (БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт"), которое касается расследования факта получения неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и осуществление других действий, связанных с добычей янтаря, было подписано 19 июня.

В рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря уже задержаны шесть человек.