Гонтарева не намерена обсуждать свою отставку с Порошенко

Сегодня, 14:57

Осталось только принять решение в отношении преемника, считает глава НБУ

Гонтарева уверена, что точно уходит с поста главы НБУ. Фото: AFP
Гонтарева уверена, что точно уходит с поста главы НБУ. Фото: AFP

Национальный банк Украины (НБУ) в мае этого года будет иметь уже другого руководителя, уверена нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Следующее правление НБУ по монетарной политике 25 мая пройдет уже под председательством моего заместителя/преемника – имеется ввиду, что это буду уже не я. Это будет мой заместитель, если он будет выполнять обязанности, или мой преемник, если он будет проголосован Верховной Радой", – сказала Гонтарева.

По ее мнению, этот вопрос уже не подлежит обсуждению с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы обсуждали этот процесс в течение трех месяцев. Уже не надо ничего обсуждать. Нужно принять решение в отношении преемника, которого он подаст в Верховную Раду", – отметила глава НБУ.

Как известно, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.

В БПП считают, что пост главы Национального банка Украины займет либо глава правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук, либо руководить НБУ долгое время будет исполняющий обязанности Яков Смолий.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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