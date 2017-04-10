Гонтарева объяснила, почему подала заявление об отставке
Глава НБУ изначально рассчитывала проработать только год
Глава Национального банка Украины (НБУ) изначально планировала досрочно уйти в отставку. Об этом заявила сама Гонтарева на пресс-конференции, посвященной ее уходу с должности.
"Я всегда говорила, что не буду работать в Нацбанке 7 лет. Я была очень наивной, когда думала, что мы сможем все сделать за год. Если бы национализацию ПриватБанка мы сделали не в декабре прошлого года, а в начале 2016 года, я могла бы уйти и раньше. Реформа сделана – миссия выполнена", – заявила Гонтарева.
Глава НБУ проинформировала, что команда Нацбанка изначально знала о таких планах.
Гонтарева так же уточнила, что рассчитывает на подпись президента Петра Порошенко под заявлением о ее отставке.
"Как человек я имею право по собственному желанию уйти с этой должности. ... Принудительный труд запрещен", – отметила Гонтарева.
Кроме того, по словам Гонтаревой, она еще три месяца назад обсуждала с президентом Украины Петром Порошенко возможных преемников на посту главы НБУ.
Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.
В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.
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