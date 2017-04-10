Гонтарева озвучила предостережение для своего преемника

Вчера, 11:34

Глава НБУ уверена, что политика регулятора не изменится

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ
Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что ее преемника на этой должности ждет политическое давление. Об этом заявила сама Гонтарева на пресс-конференции, посвященной отставке главы НБУ.

"Верю, что моим последователем станет профессиональный и независимый от политических течений человек. Уверена, что под руководством этого человека Нацбанк продолжит путь построения банковской системы и не свернет с него, даже несмотря на возможное политическое давление. А политическое давление будет для любого человека на этой должности", – заверила Гонтарева.

Ранее СМИ сообщали, что новым главой НБУ может стать нынешний глава Совета Нацбанка Александр Данилишин.

Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.

В то же время, по словам главы НБУ, других изменений в составе правления Национального банка не произойдет.

"Также не будет изменений в политике центрального банка. Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, современный центральный банк – все то, за что я и моя команда так долго боролись, остается неизменным. ... Национальный банк продолжит последовательное воплощение той политики, которую вы видели на протяжении моего главенствования", – заявила Гонтарева.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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