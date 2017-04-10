Гонтарева озвучила предостережение для своего преемника
Глава НБУ уверена, что политика регулятора не изменится
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что ее преемника на этой должности ждет политическое давление. Об этом заявила сама Гонтарева на пресс-конференции, посвященной отставке главы НБУ.
"Верю, что моим последователем станет профессиональный и независимый от политических течений человек. Уверена, что под руководством этого человека Нацбанк продолжит путь построения банковской системы и не свернет с него, даже несмотря на возможное политическое давление. А политическое давление будет для любого человека на этой должности", – заверила Гонтарева.
Ранее СМИ сообщали, что новым главой НБУ может стать нынешний глава Совета Нацбанка Александр Данилишин.
Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.
В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.
В то же время, по словам главы НБУ, других изменений в составе правления Национального банка не произойдет.
"Также не будет изменений в политике центрального банка. Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, современный центральный банк – все то, за что я и моя команда так долго боролись, остается неизменным. ... Национальный банк продолжит последовательное воплощение той политики, которую вы видели на протяжении моего главенствования", – заявила Гонтарева.
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