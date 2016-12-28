Гонтарева получила 52 млн гривен дохода
Средства поступили от продажи доли в бизнесе
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева внесла в электронную декларацию доход от продажи акций компании ICU Holdings Limited. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций.
Согласно электронному документу, от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав Гонтарева получила 52,57 млн грн.
Как указывается в декларации, ICU Holdings Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
В декларации за 2014 год Гонтарева указывала доход от продажи доли в ICU в размере 24,27, а в 2015 году - 23,5 млн грн.
Как поясняла ранее сама Гонтарева, средства от продажи акций она получает траншами, начиная с 2014 года. Свою долю в ICU глава НБУ продала перед вступлением в должность 16 июня 2014 года.
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