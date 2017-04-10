Гонтарева собиралась подать в отставку еще раньше

Вчера, 11:27

Глава НБУ не планировала надолго задерживаться на своей должности

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ
Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева планировала проработать на своей должности меньше трех лет. Об этом заявила сама Гонтарева на пресс-конференции, посвященной ее уходу с должности.

"Как вы знаете, с самого начала я подчеркивала, что иду в Национальный банк делать реформы. Для себя я планировала даже еще более короткий срок пребывания в должности главы Национального банка", – заявила Гонтарева.

Гонтарева напомнила, что всегда говорила, что не собирается работать на посту главы НБУ в течение семи лет. По ее словам, если бы реформы могли состояться за год, она ушла бы через год.

Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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