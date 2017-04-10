Гонтарева собиралась подать в отставку еще раньше
Глава НБУ не планировала надолго задерживаться на своей должности
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева планировала проработать на своей должности меньше трех лет. Об этом заявила сама Гонтарева на пресс-конференции, посвященной ее уходу с должности.
"Как вы знаете, с самого начала я подчеркивала, что иду в Национальный банк делать реформы. Для себя я планировала даже еще более короткий срок пребывания в должности главы Национального банка", – заявила Гонтарева.
Гонтарева напомнила, что всегда говорила, что не собирается работать на посту главы НБУ в течение семи лет. По ее словам, если бы реформы могли состояться за год, она ушла бы через год.
Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.
В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.
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