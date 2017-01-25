ГПУ "рассекретила" зарплаты руководства

Луценко заработал вчетверо меньше, чем Холодницкий

Зарплата антикоррупционного прокурора, заместителя генерального прокурора Украины Назара Холодницкого за декабрь составила 250 979 гривен. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинских новостей".

После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 202 038 гривен. Оклад прокурора при этом составил 57 600 гривен.

Зарплата генерального прокурора Юрия Луценко за декабрь составила 55 180 гривен. После вычета налогов и сборов Луценко получил 44 421 гривню.

Напомним, в ноябре зарплата Луценко составила 63 600 тысяч гривен.

Ранее представители власти неоднократно поясняли, что борцы с коррупцией должны получать высокие зарплаты.