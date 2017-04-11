Гройсман обрадовался отставке Билоуса

Вчера, 12:45

Премьер-министр уверен, что глава ФГИ не смог реализовать себя на занимаемой должности

Владимир Гройсман. Фото: dialog.ua
Владимир Гройсман. Фото: dialog.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что подавший в отставку с поста главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Игорь Билоус не справился с поставленными перед ним задачами.

"Я приветствую его решение. Думаю, его решение – это оценка его работы. Возможно, не все от него зависело, но, на мой взгляд, ему нужно было быть более жестким, принципиальным и четким. К сожалению, я считаю, что ему не удалось себя реализовать в этой должности. Ряд процессов, которые должен был делать фонд, были провалены", – заявил Гройсман.

При этом премьер подчеркнул, что речь идет не о личной, а исключительно о профессиональной оценке.

"По-человечески я очень хорошо к нему отношусь, но тут не вопрос человеческих отношений – тут вопрос эффективности управленца, который отвечает за весь комплекс государственного имущества страны", – отметил премьер-министр.

Напомним, вчера, 10 апреля, Игорь Билоус подтвердил, что принял решение уйти с занимаемой должности. Он проработал на государственной службе три года.

Кроме того, глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала в отставку. По ее словам, с поста главы НБУ она уйдет с 10 мая этого года.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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