Гройсман принял отставку Радецкого

Вчера, 02:12

Руслан Радецкого ушел с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Руслан Радецкий. Фото: 112 Украина
Руслан Радецкий. Фото: 112 Украина

Кабинет Министров Украины удовлетворил заявление Руслана Радецкого об отставке с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

"Прекратить досрочно полномочия члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Руслана Станиславовича в связи с подачей заявления об отставке", – сказано в тексте документа.

Замглавы НАПК Радецкий еще в мае заявил о готовности уйти в отставку.

Ранее сообщалось, что 9 июня подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка. Вместо него еще одним членом НАПК стал Александр Серегин.
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