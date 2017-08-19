Гройсман принял отставку Радецкого
Руслан Радецкого ушел с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
Кабинет Министров Украины удовлетворил заявление Руслана Радецкого об отставке с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.
"Прекратить досрочно полномочия члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Руслана Станиславовича в связи с подачей заявления об отставке", – сказано в тексте документа.
Замглавы НАПК Радецкий еще в мае заявил о готовности уйти в отставку.
Ранее сообщалось, что 9 июня подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка. Вместо него еще одним членом НАПК стал Александр Серегин.
Вы сейчас просматриваете новость "Гройсман принял отставку Радецкого". Другие Власть в Украине смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии