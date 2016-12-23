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Кабмин оставил Нацполицию без Департамента противодействия наркопреступности http://www.segodnya.ua/img/article/7823/54_main.1482484160.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/54_tn.1482484160.jpg Власть Департамент, который ранее возглавлял Кива, ликвидирован решением правительства

Кабмин оставил Нацполицию без Департамента противодействия наркопреступности

Сегодня, 11:07

Департамент, который ранее возглавлял Кива, ликвидирован решением правительства

Илья Кива. Фото: podrobnosti.ua
Илья Кива. Фото: podrobnosti.ua

Кабинет министров Украины ликвидировал департамент Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью. Об этом говорится в постановлении правительства №981.

Согласно тексту постановления, Кабмин ликвидировал как юридическое лицо публичного права Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции.

Вместе с тем, Нацполиции данным постановлением поручено обеспечить осуществление функций и полномочий ликвидированного департамента.

Напомним, Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции был создан в октябре 2015 года. Его возглавил Илья Кива.

В мае 2016 года Кива был уволен и переведен на другую должность в МВД, на данный момент он является советником министра внутренних дел Арсена Авакова.
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Источник:

"Сегодня"

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