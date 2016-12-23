Кабмин оставил Нацполицию без Департамента противодействия наркопреступности
Департамент, который ранее возглавлял Кива, ликвидирован решением правительства
Кабинет министров Украины ликвидировал департамент Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью. Об этом говорится в постановлении правительства №981.
Согласно тексту постановления, Кабмин ликвидировал как юридическое лицо публичного права Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции.
Вместе с тем, Нацполиции данным постановлением поручено обеспечить осуществление функций и полномочий ликвидированного департамента.
Напомним, Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции был создан в октябре 2015 года. Его возглавил Илья Кива.
В мае 2016 года Кива был уволен и переведен на другую должность в МВД, на данный момент он является советником министра внутренних дел Арсена Авакова.
Вы сейчас просматриваете новость "Кабмин оставил Нацполицию без Департамента противодействия наркопреступности". Другие Власть в Украине смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии