Кабмин оставил Нацполицию без Департамента противодействия наркопреступности

Кабинет министров Украины ликвидировал департамент Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью. Об этом говорится в постановлении правительства №981.

Согласно тексту постановления, Кабмин ликвидировал как юридическое лицо публичного права Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции.

Вместе с тем, Нацполиции данным постановлением поручено обеспечить осуществление функций и полномочий ликвидированного департамента.

Напомним, Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции был создан в октябре 2015 года. Его возглавил Илья Кива.

В мае 2016 года Кива был уволен и переведен на другую должность в МВД, на данный момент он является советником министра внутренних дел Арсена Авакова.