Кабмин утвердил состав общественного совета при НАПК

В состав совета вошли представители как всеукраинских, так и региональных общественных организаций

Кабинет министров Украины утвердил состав общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Соответствующее распоряжение от 5 апреля 2017 года № 231-р принято на заседании Кабинета министров Украины.

Как сообщается, решение принято во исполнение закона "О предотвращении коррупции" для осуществления общественного контроля за деятельностью НАПК.

В состав указанного совета вошли представители как всеукраинских, так и региональных общественных организаций.

Напомним, 2 марта в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции одобрен проект распоряжения о создании Общественного совета и утверждении его состава.

Согласно закону, совет осуществляет общественный контроль за деятельностью НАПК, заслушивает информацию о деятельности, выполнении его планов и задач, утверждает ежегодные отчеты о деятельности, дает заключения по результатам экспертизы проектов актов, а также делегирует для участия в заседаниях НАПК своего представителя с правом совещательного голоса.

Как сообщалось, члены Нацагентства на заседании 7 апреля не смогли отправить в отставку Наталию Корчак с должности главы НАПК.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работу главы НАПК из-за невозможности наладить работу реестра е-деклараций.

В свою очередь, Корчак заявила, что не намерена подавать в отставку в связи с соответствующим предложением премьер-министра Украины.