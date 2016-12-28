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ФОТОФАКТ. Луценко приехал на Донбасс http://www.segodnya.ua/img/article/7836/19_main.1482851479.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/19_tn.1482851479.jpg Власть Генпрокурор привез бойцам новый беспилотник и поздравил их с наступающими праздниками

ФОТОФАКТ. Луценко приехал на Донбасс

Вчера, 17:10

Генпрокурор привез бойцам новый беспилотник и поздравил их с наступающими праздниками

Юрий Луценко приехал на Донбасс. Фото: gp.gov.ua
Юрий Луценко приехал на Донбасс. Фото: gp.gov.ua

Сегодня, 27 декабря, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко приехал с рабочим визитом на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Генпрокурор посетил взводный опорный пункт 45 бригады высокомобильных десантных войск Украины, который находится на нулевом рубеже города Торецкое Донецкой области.

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Луценко пообщался с личным составом и передал бойцам беспилотный летательный аппарат, который должен помочь нашим защитникам контролировать перемещение врага и отслеживать его диспозиции.

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Глава ГПУ также поздравил бойцов бригады ВДВ с наступающими праздниками и пожелал мира.

Напомним, что ранее в ВСУ раскритиковали разведывательные беспилотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, которые Украина получила от США.
Луценко, Донбасс, ГПУ, генпрокуратура, военные, беспилотник, бойцы, торецк

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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