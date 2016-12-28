ФОТОФАКТ. Луценко приехал на Донбасс

Генпрокурор привез бойцам новый беспилотник и поздравил их с наступающими праздниками

Сегодня, 27 декабря, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко приехал с рабочим визитом на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Генпрокурор посетил взводный опорный пункт 45 бригады высокомобильных десантных войск Украины, который находится на нулевом рубеже города Торецкое Донецкой области.

Луценко пообщался с личным составом и передал бойцам беспилотный летательный аппарат, который должен помочь нашим защитникам контролировать перемещение врага и отслеживать его диспозиции.

Глава ГПУ также поздравил бойцов бригады ВДВ с наступающими праздниками и пожелал мира.

Напомним, что ранее в ВСУ раскритиковали разведывательные беспилотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, которые Украина получила от США.