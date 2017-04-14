Лутковская рассказала о декларации с регламентом действий омбудсменов воюющих стран

В Украине создана Киевская декларация, определяющая действия обмудсменов в странах, в которых возник военный конфликт, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Именно в Киеве под моим председательством была создана так называемая Киевская декларация, которая устанавливает определенный стандарт действий омбудсменов любых стран, в которых были конфликты, – о том, на какие действия омбудсмен имеет право: имеет ли он право общаться с представителями де-факто власти, имеет ли он право приезжать на неподконтрольную территорию, каким образом общаться и как обеспечивать права людей, которые остались фактически заложниками на неподконтрольных территориях", – сказала В.Лутковська в эфире "5 канала" в пятницу.

При этом она подчеркнула, что данный документ "активно поддерживается всеми институциями в рамках глобального альянса". "Я надеюсь, эта декларация в будущем станет стандартом ООН. Но на сегодня стандарта, как такого, не существует", – добавила Лутковская.