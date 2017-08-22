Мартыненко принес в НАБУ более 3 тысяч страниц доказательств своей невиновности
Согласно документам, экс-нардеп не может фигурировать в деле, а контракты, которыми заинтересовалось Бюро, убытков стране не нанесли
Бывший народный депутат Николай Мартыненко настаивает на скорейшем рассмотрении и закрытии дела с его участием.
Сейчас он под следствием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о якобы злоупотреблениях при госзакупке уранового концентрата.
В доказательство своей невиновности Мартыненко принес в Бюро результаты расследования независимых украинских экспертов – более 3 тысяч страниц.
Согласно документам, Мартыненко не может фигурировать в деле, а указанные контракты убытков стране не нанесли, а наоборот – принесли более 21 миллиона гривен прибыли.
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