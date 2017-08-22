Мартыненко принес в НАБУ более 3 тысяч страниц доказательств своей невиновности

Сегодня, 00:46

Согласно документам, экс-нардеп не может фигурировать в деле, а контракты, которыми заинтересовалось Бюро, убытков стране не нанесли


Бывший народный депутат Николай Мартыненко настаивает на скорейшем рассмотрении и закрытии дела с его участием.

Сейчас он под следствием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о якобы злоупотреблениях при госзакупке уранового концентрата.

В доказательство своей невиновности Мартыненко принес в Бюро результаты расследования независимых украинских экспертов – более 3 тысяч страниц.

Согласно документам, Мартыненко не может фигурировать в деле, а указанные контракты убытков стране не нанесли, а наоборот – принесли более 21 миллиона гривен прибыли.
уран, мартыненко, НАБУ, урановый концентрат

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Источник:

"Сегодня"

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