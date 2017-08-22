Медицина по-новому: в Полтавской области общины отказались от районного финансирования

Четырем общинам в Полтавской области надоело ждать, пока из района профинансируют оборудование и ремонт в больницах. Поэтому отделились от системы и создали собственный бюджетный проект.

Это новый автомобиль скорой помощи в Песчаном. Купить его смогли после того, как полгода назад четыре соседние общины отказались от районного финансирования. Создали собственную медицинскую систему. Денег теперь хватает на все.

Соседняя Пришибская община – самая маленькая в районе. Раньше денег из бюджета ей почти не доставалось. Теперь местная амбулатория – одна из лучших в области.

Общины объединились, чтобы самостоятельно распределять деньги, выделенные государством на медицину.

Собственный медицинский бюджет общины имеют лишь полгода. Однако за это время, говорят местные руководители, не поступила ни одна жалоба от людей.