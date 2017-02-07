Минэнерго: Перемещение угля с Донбасса – это не торговля с оккупированными территориями

Сегодня, 20:41

Поставляемый антрацитовый уголь производится на украинских шахта, подчеркнул Насалик

Игорь Насалик. Фото: из открытых источников
Игорь Насалик. Фото: из открытых источников

Перемещение угля с Донбасса не является торговлей с оккупированными территориями, так как он добывается на украинских шахтах шахтерами, зарегистрированными в Украине. Об этом сегодня на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает ЛигаБизнесИнформ.

"Перемещение угля из зоны АТО – это не купля-продажа, которая идет из этих территорий. Как правило, на сегодня все тепловые генерации являются частными. В государственной собственности осталась только группа Центрэнерго. Министерство не имеет влияния на хозяйственную деятельность генерирующих компаний. Перемещение товаров регламентируется нормативно-правовыми документами, утвержденными еще с 2014 года. Антрацитовый уголь, поставляемый из зоны АТО, производится на украинских шахтах, зарегистрированных на украинской территории", – сказал он, отметив, что около 50 тысяч шахтеров, работающих на временно оккупированных территориях Донбасса, зарегистрированы в Украине.

"Блокада перемещения антрацитового угля из зоны АТО должна решаться не законом силы, а силой закона", – добавил Насалик.

Как сообщалось, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. По состоянию на 7 февраля, проходит 11 день блокады. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады, поскольку их действия являются незаконными.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
Донбасс, уголь, блокада, Насалик, минэнерго

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