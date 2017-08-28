НАПК не нашло нарушений в е-декларациях Порошенко

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) утвердило результаты проверки электронных деклараций президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы, не обнаружипв признаков незаконного обогащения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Согласно сообщению, агентство установило, что Порошенко при составлении и представлении е-деклараций выполнил требования закона Украины "О предотвращении коррупции".

"По результатам проверки уполномоченные лица НАПК установили достоверность задекларированных сведений в декларациях за 2015 и 2016 годы. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников", – говорится в сообщении.

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НАПК также не обнаружило конфликта интересов и признаков незаконного обогащения Порошенко.

При этом в Агентстве отметили, что при осуществлении полной проверки е-деклараций Порошенко НАПК отказали в предоставлении информации Государственная фискальная служба и Главное управление ГФС в г. Киеве относительно сведений о суммах выплаченных доходов субъекту декларирования и членам его семьи за период с 1998 по 2014 годы, а также Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

Напомним, за первое полугодие 2017 года украинские суды приговорили к лишению свободы за коррупционные преступления 121 человека, 33 – к ограничению свободы и 265 присудили штраф.