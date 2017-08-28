НАПК не нашло нарушений в е-декларациях Порошенко

Сегодня, 13:14

Агентство не обнаружило конфликта интересов и признаков незаконного обогащения

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) утвердило результаты проверки электронных деклараций президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы, не обнаружипв признаков незаконного обогащения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Согласно сообщению, агентство установило, что Порошенко при составлении и представлении е-деклараций выполнил требования закона Украины "О предотвращении коррупции".

"По результатам проверки уполномоченные лица НАПК установили достоверность задекларированных сведений в декларациях за 2015 и 2016 годы. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НАПК также не обнаружило конфликта интересов и признаков незаконного обогащения Порошенко.

При этом в Агентстве отметили, что при осуществлении полной проверки е-деклараций Порошенко НАПК отказали в предоставлении информации Государственная фискальная служба и Главное управление ГФС в г. Киеве относительно сведений о суммах выплаченных доходов субъекту декларирования и членам его семьи за период с 1998 по 2014 годы, а также Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

Напомним, за первое полугодие 2017 года украинские суды приговорили к лишению свободы за коррупционные преступления 121 человека, 33 – к ограничению свободы и 265 присудили штраф.
проверка, Порошенко, декларация, НАПК, е-декларирование

Вы сейчас просматриваете новость "НАПК не нашло нарушений в е-декларациях Порошенко". Другие Власть в Украине смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Рик Перри. Фото: facebook.com/SecretaryPerry

Еще один человек Трампа едет в Киев: ожидается встреча с Порошенко

Сегодня, 11:38

В Украину приедет делегация для обсуждения украино-американского сотрудничества

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко прокомментировал повышение кредитного рейтинга Украины

Сегодня, 10:02

Глава государства убежден, что Украина уже не свернет с пути преобразований

Украина

Петр Порошенко. Фото: Facebook

Порошенко сделал важное заявление о будущем Украины

26 Августа, 19:22

Украина продолжит европейский и евроатлантический путь, считает президент 

Власть

Фото: president.gov.ua

Порошенко присвоил генеральские звания топ-силовикам: названы фамилии

25 Августа, 12:46

Президент указами присвоил звания руководству ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и СБУ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования