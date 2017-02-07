Насалик: Украина не закупает уголь с Донбасса по формуле Роттердам+

Сегодня, 13:37

Министр развеял мифы относительно закупки угля с временно оккупированных территорий

Игорь Насалик. Фото: kmu.gov.ua
Игорь Насалик. Фото: kmu.gov.ua

Украина не закупает уголь для теплоэлектростанций из зоны боевых действий на Донбассе по формуле Роттердам+, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, назвав это очередным мифом.

"Миф №2 это то, что Украина закупает уголь из зоны АТО по Роттердам+", – сказал Насалик.

При этом он привел пример разницы стоимости угля по API2 (используется при формуле Роттердам+) и цены, по которой украинское топливо закупают ТЭС.

"В октябре эта разница составляла 1500 грн между ценой Роттердам+ и ценой, которая потребляется в Украине. В ноябре сумма составляла 1600 грн. На сегодняшний день при увеличении цены украинского угля до 1730 грн разница (между ценой угля с Донбасса и мировыми ценами – ред.) составляет 1100 грн", – уточнил министр.

"Поэтому любые манипуляции о том, что из зоны АТО транспортировка угля оплачивается по Роттердам+, не соответствуют действительности", – подчеркнул Насалик.

Как сообщалось, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. По состоянию на 7 февраля, проходит 11 день блокады. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады, поскольку их действия являются незаконными.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
Донбасс, уголь, закупки, блокада, Насалик, формула, поставки угля

Вы сейчас просматриваете новость "Насалик: Украина не закупает уголь с Донбасса по формуле Роттердам+". Другие Власть в Украине смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Уголь с неконтролируемых территорий важен для всей Украины. Фото: Pixabay

Украине грозят веерные отключения света из-за блокады на Донбассе

Сегодня, 13:41

Оперативно привезти уголь по импорту не получиться – срок его доставки 50 - 60 дней, предупредил министр Насалик

Экономика

Георгий Тука. Фото: wikimedia.org

Тука: Как таковой торговли углем с "Л/ДНР" не существует

Сегодня, 09:26

Уголь добывают украинские шахты, это топливо обеспечивает страну теплом и светом

Донбасс

Блокажа ж/д сообщения на Добассе продолжается. Фото: из открытых источников

Блокада ж/д путей на Донбассе угрожает Авдеевке и Мариуполю - Гримчак

Вчера, 20:56

Запасов угля на Славянской ТЕС хватит еще на пару недель, после чего может наступить энергетический коллапс

Политика

Владимир Парасюк. Фото: Facebook

Парасюк отреагировал на обвинения в избиении полицейского

Вчера, 17:57

Нардеп называет это провокацией, которая направлена на дискредитацию блокады Донбасса

Мнения

Владимир Парасюк. Фото: из открытых источников

Парасюка нужно посадить на пять лет за избиение полицейского – эксперт

Вчера, 17:22

Перед законом должны быть равны все украинцы, подчеркнул политолог

Донбасс

Сергей Мельничук. Фото: Facebook

В блокаде Донбасса участвуют мародеры и "крышеватели", а не ветераны - Мельничук

Вчера, 13:50

Поставки угля блокируют те, кто находился в тылу и занимался противоправными действиями во время войны, отметил нардеп

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования