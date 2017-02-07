Насалик: Украина не закупает уголь с Донбасса по формуле Роттердам+

Украина не закупает уголь для теплоэлектростанций из зоны боевых действий на Донбассе по формуле Роттердам+, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, назвав это очередным мифом.

"Миф №2 это то, что Украина закупает уголь из зоны АТО по Роттердам+", – сказал Насалик.

При этом он привел пример разницы стоимости угля по API2 (используется при формуле Роттердам+) и цены, по которой украинское топливо закупают ТЭС.

"В октябре эта разница составляла 1500 грн между ценой Роттердам+ и ценой, которая потребляется в Украине. В ноябре сумма составляла 1600 грн. На сегодняшний день при увеличении цены украинского угля до 1730 грн разница (между ценой угля с Донбасса и мировыми ценами – ред.) составляет 1100 грн", – уточнил министр.

"Поэтому любые манипуляции о том, что из зоны АТО транспортировка угля оплачивается по Роттердам+, не соответствуют действительности", – подчеркнул Насалик.

Как сообщалось, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. По состоянию на 7 февраля, проходит 11 день блокады. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады, поскольку их действия являются незаконными.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.