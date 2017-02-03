НБУ отреагировал на задержание своих сотрудников за взятки

Национальный банк Украины (НБУ) получил уведовление от Генеральной прокуратуры (ГПУ) о начале следственных действий в отношении двух сотрудников Нацбанка.

"Сейчас мы выясняем обстоятельства и уточняем информацию", – прокомментировали ситуацию в Нацбанке.

В НБУ уверяют, что будут всячески способствовать проведению следственных действий и предоставлять соответствующую информацию для всестороннего, полного и объективного расследования.

Как сообщалось, при получении взятки в 25 тысяч долларов был задержан директор департамента платежных систем Нацбанка и трое его сообщников. Согласно информации на сайте НБУ, указанную должность сейчас занимает Сергей Шацкий.

В Генпрокуратуре отметили, что подозреваемый разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от некого бизнесмена 35 тысяч долларов за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис". Одним из сообщников вымогателя оказался гражданин Республики Азербайджан.

Задержанному представителю НБУ сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.