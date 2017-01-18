Несправедливо, что украинцы живут меньше и болеют больше, чем соседи в ЕС – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман жестко раскритиковал систему здравоохранения Украины, которая, по его словам, традиционно всегда была очень коррумпированной. Об этом глава правительства сказал на заседании Кабмина в среду.

"Если кто-то считает, что традиционно Минздрав раньше занимался формированием политики в отношении самой системы здравоохранения, то он ошибается. Потому что сегодня есть яркое свидетельство того, что сегодня с начала нашей независимости системой здравоохранения никто не занимался. Иначе мы бы имели качественную систему здравоохранения, качественную систему профилактики и жили бы на 5-7 лет дольше, чем сегодня. Считаю, что это самая большая несправедливость: что украинцы живут меньше, болеют больше, чем наши соседи в ЕС", – сказал он.

Премьер отметил, что правильная не коррумпированная политика даст возможность вывести систему здравоохранения из состояния комы, в котором она находится не один год.

"Я хочу добиться, чтобы в Украине были честные цены на лекарства – и эта задача стоит перед МОЗ. Я хочу добиться, чтобы с 1 апреля 2017 года хронические больные, нуждающиеся в постоянной медикаментозной поддержке, получали эти медикаменты бесплатно. Мы такие средства заложили – и этот механизм будет запущен", – заявил он.

Глава правительства подчеркнул, что в Украине нужно создать кардиоцентры, и на это уже заложили 150 млн грн в бюджете.

"Чтобы те, кто имеет проблемы с сосудами и сердцем могли в каждом уголке нашей страны получить квалифицированную помощь. Мы должны достроить Охматдет и запустить летом первый комплекс – и эту задачу мы тоже выполним. Мы должны обеспечить выплату повышенной зарплаты врачам. И мы это предусмотрели в наших предложениях относительно повышения зарплаты медработникам на 30%. Мы должны провести в этом году еще более успешные закупки через международные организации", – сказал Гройсман.

Как сообщалось, в этом году Минздрав намерен ввести страхование, электронные медкарты и бесплатные лекарства.