Новым главой Нацполиции назначен Сергей Князев
Решение о назначении было принято на заседании Кабмина единогласно
Кабинет министров Украины назначил начальника департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Князевана новым главой Национальной полиции Украины.
Соответствующее решение было принято единогласно на заседании правительства в среду.
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