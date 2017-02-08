Новым главой Нацполиции назначен Сергей Князев

Сегодня, 12:48

Решение о назначении было принято на заседании Кабмина единогласно

Сергей Князев. Фото: из открытых источников
Сергей Князев. Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины назначил начальника департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Князевана новым главой Национальной полиции Украины.

Соответствующее решение было принято единогласно на заседании правительства в среду.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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