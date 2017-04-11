Обещания vs. реальность: год правительства Гройсмана в цифрах и фактах

Вчера, 14:19

За год работы Кабинет министров успел выполнить около трети обещаний

Владимир Гройсман. Фото: Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Общий уровень ответственности действующего Кабинета министров Украины составляет 27,2%: 86 обещаний министры провалили, 150 выполнили, а 315 находятся в процессе выполнения. Об этом сообщает аналитический портал "Слово и Дело".

При этом лично премьер-министр Владимир Гройсман за год на посту главы правительства выполнил чуть меньше, чем треть обещаний – 29,4%. Его показатели таковы:

  • 6 обязательств не выполнены;
  • 28 – выполнены;
  • 61 обещание находится в процессе реализации.

К главным обязательствам правительства, которые его членам удалось выполнить, принадлежат:

  • обещание Гройсмана об удвоении размера минимальной заработной платы и субсидирование малообеспеченного населения;
  • обещание министра юстиции Павла Петренко о введении электронного декларирования;
  • обещание главы Минфина Александра Данилюка о финансировании сектора нацбезопасности и обороны на уровне не менее 5% ВВП;
  • обещание министра обороны Степана Полторака по изменению подхода к обеспечению питания в ВСУ.

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К крупнейшим провалам, которые допустили в течение года работы в Кабмине, аналитический портал отнес:

  • намерение Петренко запустить в 2016 году Государственное бюро расследований
  • обещание Полторака превратить военкоматы в единые центры обслуживания военнослужащих
  • проект главы Минсоцполитики Андрея Ревы по запуску с января 2017 года пенсионной реформы
  • намерение министра инфраструктуры Владимира Омеляна по освоению 19 млрд грн для ремонта дорог в 2016 году
  • план главы Минэнерго Игоря Насалика – выставить на приватизацию безубыточные шахты.
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"Сегодня"

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