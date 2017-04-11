Обещания vs. реальность: год правительства Гройсмана в цифрах и фактах
За год работы Кабинет министров успел выполнить около трети обещаний
Общий уровень ответственности действующего Кабинета министров Украины составляет 27,2%: 86 обещаний министры провалили, 150 выполнили, а 315 находятся в процессе выполнения. Об этом сообщает аналитический портал "Слово и Дело".
При этом лично премьер-министр Владимир Гройсман за год на посту главы правительства выполнил чуть меньше, чем треть обещаний – 29,4%. Его показатели таковы:
- 6 обязательств не выполнены;
- 28 – выполнены;
- 61 обещание находится в процессе реализации.
К главным обязательствам правительства, которые его членам удалось выполнить, принадлежат:
- обещание Гройсмана об удвоении размера минимальной заработной платы и субсидирование малообеспеченного населения;
- обещание министра юстиции Павла Петренко о введении электронного декларирования;
- обещание главы Минфина Александра Данилюка о финансировании сектора нацбезопасности и обороны на уровне не менее 5% ВВП;
- обещание министра обороны Степана Полторака по изменению подхода к обеспечению питания в ВСУ.
К крупнейшим провалам, которые допустили в течение года работы в Кабмине, аналитический портал отнес:
- намерение Петренко запустить в 2016 году Государственное бюро расследований
- обещание Полторака превратить военкоматы в единые центры обслуживания военнослужащих
- проект главы Минсоцполитики Андрея Ревы по запуску с января 2017 года пенсионной реформы
- намерение министра инфраструктуры Владимира Омеляна по освоению 19 млрд грн для ремонта дорог в 2016 году
- план главы Минэнерго Игоря Насалика – выставить на приватизацию безубыточные шахты.
Вы сейчас просматриваете новость "Обещания vs. реальность: год правительства Гройсмана в цифрах и фактах". Другие Власть в Украине смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии