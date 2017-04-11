Обещания vs. реальность: год правительства Гройсмана в цифрах и фактах

За год работы Кабинет министров успел выполнить около трети обещаний

Общий уровень ответственности действующего Кабинета министров Украины составляет 27,2%: 86 обещаний министры провалили, 150 выполнили, а 315 находятся в процессе выполнения. Об этом сообщает аналитический портал "Слово и Дело".

При этом лично премьер-министр Владимир Гройсман за год на посту главы правительства выполнил чуть меньше, чем треть обещаний – 29,4%. Его показатели таковы:

6 обязательств не выполнены;

28 – выполнены;

61 обещание находится в процессе реализации.

К главным обязательствам правительства, которые его членам удалось выполнить, принадлежат:

обещание Гройсмана об удвоении размера минимальной заработной платы и субсидирование малообеспеченного населения;

обещание министра юстиции Павла Петренко о введении электронного декларирования;

обещание главы Минфина Александра Данилюка о финансировании сектора нацбезопасности и обороны на уровне не менее 5% ВВП;

обещание министра обороны Степана Полторака по изменению подхода к обеспечению питания в ВСУ.

К крупнейшим провалам, которые допустили в течение года работы в Кабмине, аналитический портал отнес: