ФОТОФАКТ. Обнародован диплом и.о. главы Минздрава Супрун

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид обнародовала копии документов о медицинском образовании и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Помощь тем, кто ищет и не может найти диплом о высшем образовании и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун", – написала она на своей странице в Facebook.

Согласно свидетельству о признании иностранного документа об образовании, выданному Министерством образования и науки в июле прошлого года, и.о. министра здравоохранения имеет диплом университета штата Мичиган (США) и степень доктора медицины.

"Указанный документ дает право на территории Украины на трудоустройство и продолжение учебы в соответствии с действующим законодательством", – говорится в свидетельстве за подписью первого заместителя министра образования и науки Украины Инны Совсун.

Напомним, ранее Супрун заявила, что имеет диплом о высшем образовании, но при этом отказалась его показать.