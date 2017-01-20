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ФОТОФАКТ. Обнародован диплом и.о. главы Минздрава Супрун http://www.segodnya.ua/img/article/7900/36_main.1484897730.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/36_tn.1484897730.jpg Власть Чиновник имеет диплом университета штата Мичиган и степень доктора медицины

ФОТОФАКТ. Обнародован диплом и.о. главы Минздрава Супрун

Сегодня, 09:34

Чиновник имеет диплом университета штата Мичиган и степень доктора медицины

Ульяна Супрун. Фото: из открытых источников
Ульяна Супрун. Фото: из открытых источников

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид обнародовала копии документов о медицинском образовании и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Помощь тем, кто ищет и не может найти диплом о высшем образовании и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун", – написала она на своей странице в Facebook.

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Согласно свидетельству о признании иностранного документа об образовании, выданному Министерством образования и науки в июле прошлого года, и.о. министра здравоохранения имеет диплом университета штата Мичиган (США) и степень доктора медицины.

"Указанный документ дает право на территории Украины на трудоустройство и продолжение учебы в соответствии с действующим законодательством", – говорится в свидетельстве за подписью первого заместителя министра образования и науки Украины Инны Совсун.

Напомним, ранее Супрун заявила, что имеет диплом о высшем образовании, но при этом отказалась его показать.
Украина, диплом, Минздрав, супрун, сыроид

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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