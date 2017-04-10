Официально: Гонтарева идет в отставку

Глава НБУ заявила о своем уходе с должности и ждет решения президента Порошенко

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева официально заявила о том, что написала заявление об отставке.

"После почти трехлетнего срока пребывания в должности главы Национального банка я приняла решение оставить эту должность и оставить центральный банк", – заявила Гонтарева.

По мнению главы НБУ, свою задачу она выполнила.

"Я считаю, что моя миссия полностью выполнена, реформы проведены. Надеюсь, что президент в ближайшее время примет мое прошение об отставке", – добавила Гонтарева.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.

"Если Верховная Рада проголосует за мое увольнение раньше этого срока, я уйду с этой должности раньше. Уже с сегодняшнего дня готова доложить на пленарном заседании Верховной Рады о результатах моей деятельности в должности главы Нацбанка. Я готова докладывать в любое время, которое будет определено Верховной Радой", – пояснила Гонтарева.

Глава НБУ заверила, что других изменений в составе правления Национального банка не произойдет.

"Также не будет изменений в политике центрального банка. Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, современный центральный банк – все то, за что я и моя команда так долго боролись, остается неизменным. ... Национальный банк продолжит последовательное воплощение той политики, которую вы видели на протяжении моего главенствования", – заявила Гонтарева.