Парубий дал личную оценку работе Гройсмана

Спикер Рады рассказал, есть ли необходимость в переформатировании Кабмина или в кадроых изменениях состава министров

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал эффективной работу Владимира Гройсмана на должности премьер-министра и не видит необходимости кадровых изменений в составе правительства. Об этом Парубий рассказал журналистам в кулуарах парламента во вторник, 11 апреля.

"Я думаю, что сегодня речь не идет ни о каких даже кадровых изменениях. На сегодняшний день команда работает слаженно. Если будет потребность в кадровых изменениях, думаю, премьер-министр обратится в парламент, и мы этот вопрос обсудим", – заявил Парубий.

Спикер Рады назвал работу главы украинского правительства эффективной и действенной, а также положительно оценил уровень коммуникации между Кабинетом министров и Верховной Радой.

"Я лично оцениваю работу премьер-министра Гройсмана очень положительно. Считаю, что его потенциал еще далеко не исчерпан... Я вижу сегодня на должности премьер-министра Владимира Борисовича Гройсмана как наиболее адекватное и эффективное лицо", – сказал Парубий, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, парламентское большинство пока не поднимало вопрос о переформатировании нынешнего состава правительства, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам года работы Кабмина.